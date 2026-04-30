Las redes sociales volvieron a convertirse este 29 de abril en campo de batalla para las diferencias entre Daniel Noboa y Gustavo Petro, aunque esta vez el presidente colombiano trató inicialmente de contener la escalada.

El presidente de derecha Daniel Noboa comenzó el intercambio, acusando al líder de izquierda Gustavo Petro de promover la entrada a Ecuador de grupos guerrilleros colombianos a través de la frontera norte.

"Varias fuentes nos han informado de una incursión por la frontera norte de guerrilleros colombianos, impulsada por el Gobierno de Petro", afirmó Noboa, que ya ha acusado al mandatario colombiano de descuidar la frontera y de estar vinculado con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito'.

"Presidente Petro, dedíquese a mejorar la vida de su gente en vez de querer exportar problemas a países vecinos", agregó Noboa, sin aportar evidencias ni detalles sobre el punto exacto del supuesto desplazamiento guerrillero.

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Esta vez Petro, que ha amenazado con acciones legales a Noboa por sus señalamientos sobre la supuesta relación con ‘Fito’, prefirió evitar la confrontación en su respuesta inicial e invitó a Noboa a reunirse.

"Vaya usted a la frontera norte y se encuentra conmigo y construimos la paz de esos territorios, deje de creer mentiras", invitó Petro, en un inusual esfuerzo por aligerar las tensiones en lugar de avivarlas.

Sin embargo, poco después publicó en X una fotografía en la que su homólogo ecuatoriano estrecha la mano del expresidente colombiano Álvaro Uribe y lanzó su propia acusación: “La alianza Uribe/Noboa intenta agredir las elecciones de Colombia”.

Más adelante agregó: “Estamos ante el esfuerzo de extrema derecha de llenar de miedo las urnas y nosotros las llenamos de esperanza”.

En la misma publicación, Petro sostuvo que “en Colombia no existen guerrilleros, existen grupos armados del narcotráfico”, para luego añadir: “Sabemos que armas y explosivos entran por la frontera de Ecuador con destino a los frentes de los narcos en el Cauca (una convulsa región del suroeste colombiano)”.

En consecuencia, ordenó un “plan candado” -como denomina al refuerzo de la presencia militar- en Cali, Jamundí y Palmira (aledañas al Cauca), para “impedir entrada de armas”.

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Una historia con muchos capítulos

El enfrentamiento entre Petro y Noboa se inició con las acusaciones del ecuatoriano de que su colega había descuidado la seguridad en la frontera, lo que habría sido, según él, el germen del repunte de la violencia criminal que ha obligado a decretar toques de queda en nueve provincias ecuatorianas.

Ese señalamiento estuvo acompañado por la decisión de imponer un arancel de 30% a los productos colombianos, a modo de represalia comercial. Luego de que Petro respondiera con medidas similares, Noboa ha elevado hasta 100% los impuestos a las importaciones desde el vecino país.

Las diferencias se agravaron cuando Ecuador comenzó operaciones conjuntas al lado de fuerzas estadounidenses, que han incluido bombardeos contra supuestos campamentos de bandas criminales cerca de la frontera común.

Petro se quejó de que un proyectil lanzado desde Ecuador había dejado “27 cuerpos calcinados” en el departamento de Putumayo, pero el Instituto de Medicina Legal colombiano solo pudo verificar 14 víctimas, que habrían muerto en el incendio de un laboratorio clandestino de drogas en otro departamento, el de Nariño, y no producto de un bombardeo.

Las tensiones prosiguieron con una solicitud de Petro de liberar al expresidente ecuatoriano Jorge Glas, que fue extraído de la embajada de México (donde había pedido asilo), en una polémica operación que causó el enfriamiento de relaciones entre Ciudad de México y Quito.

El mandatario colombiano aseguró que Ecuador estaba “dejando morir de hambre al ciudadano colombiano” Glas, a quien consideró un preso político, a lo que Noboa respondió que el exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa era “un corrupto que debe responder al Ecuador”.

Noboa ofreció luego unas polémicas declaraciones a la revista colombiana 'Semana', en las que afirmó que cuando Petro estuvo en Ecuador en ocasión de su toma de posesión, en mayo de 2025, hizo un “misterioso” viaje a Manta en el que "se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias 'Fito'".

Se refería al movimiento político liderado por Correa y al cabecilla de la banda criminal más antigua de Ecuador, los ‘Choneros’, y extraditado a Estados Unidos en junio de 2025, luego de que se fugara de una cárcel de Guayaquil.

Petro amenazó con emprender acciones judiciales por lo que consideró una “calumnia”.

El lunes 27 de abril, el líder de izquierda pidió a las Fuerzas Armadas investigar si los explosivos empleados en el atentado que dejó 21 muertos en la vía Panamericana, en el departamento del Cauca, el 25 de abril venían de Ecuador.

Petro citaba “fuentes” que le dicen que “en general los explosivos que le llegan a los frentes del Cauca de la junta del narcotráfico vienen de Ecuador”.

Las disidencias de las FARC se atribuyeron la autoría del atentado, que también dejó 56 heridos, reconociendo que había sido “un error táctico” mientras intentaban una maniobra contra el Ejército, y la Policía colombiana anunció la captura de José Alex Vitoncó, alias 'Mi Pez', un líder del Estado Mayor Central que sería el principal sospechoso del ataque.

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¿Un ataque contra la campaña?

La escalada de tensiones encuentra a Colombia en un momento particularmente sensible, a poco más de un mes de unas elecciones generales en las que el Pacto Histórico, de Petro, se juega su permanencia en el poder, con el senador y antiguo facilitador de los diálogos de paz, Iván Cepeda, como su candidato.

Stephanie Macías, estratega de comunicación política, le dijo al canal ‘Ecuavisa’ que el enfrentamiento entre Petro y Noboa ha dejado de ser “un tema binacional” para convertirse en “un tema de plataforma electoral”.

La analista política Andrea Grijalva, en declaraciones al mismo medio ecuatoriano, afirmó que la situación constituye “un golpe hacia la imagen” de Petro, porque refuerza las críticas que los principales candidatos de derecha, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, le han hecho “por el manejo en la frontera”.

Petro ha denunciado: “Nos quieren sabotear las elecciones para que gane la extrema derecha por miedo y usan sus frentes narcotraficantes. Es una hipótesis a confirmar, pero cada vez más estrecha”.

Cepeda, por su parte, se ha mostrado "profundamente preocupado de que estas acciones terroristas se presenten en regiones del sur del país donde existe un amplio respaldo ciudadano" a su proyecto político.

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Con EFE y medios locales

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