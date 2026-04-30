La clasificación anual de la ONG, establecida en 2002, utiliza una escala de cinco puntos para evaluar el nivel de libertad de prensa en un país, que va desde "muy grave" hasta "bueno".

El índice de este año revela una tendencia mundial hacia la restricción de las libertades de prensa.

"Por primera vez en los 25 años de historia del índice, más de la mitad de los países del mundo entran ahora en las categorías de 'difícil' o 'muy grave' para la libertad de prensa", afirmó RSF.

La proporción de la población que vive en un país donde la situación de la libertad de prensa es "buena" se ha desplomado, pasando del 20% a "menos del 1%", señaló.

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Solo siete países del norte de Europa están clasificados como "buenos", siendo Noruega el que recibe la calificación más alta. Francia ocupa el puesto 25, con una puntuación "satisfactoria".

“En 25 años, la puntuación media de todos los países estudiados nunca ha sido tan baja”, afirmó la ONG.

Estados Unidos recibió una calificación de "problemática" y ha bajado siete puestos hasta el 64º, entre Botsuana y Panamá.

La organización afirmó que los ataques del presidente estadounidense Donald Trump a la prensa se han vuelto “sistemáticos”, lo que ha dado lugar a incidentes como la detención y posterior deportación del periodista salvadoreño Mario Guevara, que informaba sobre las detenciones de migrantes en Estados Unidos.

Trump también ha supervisado una reducción drástica de la financiación para la radiodifusión internacional de Estados Unidos.

RSF también destacó las caídas drásticas de El Salvador (143º), que ha descendido 105 puestos desde 2014 tras el inicio de una guerra contra las bandas criminales Maras, y Georgia (135º), que ha caído 75 puestos desde 2020 debido a una “escalada de la represión”.

El descenso más pronunciado en 2026 se atribuye a Níger (120º, 37 puestos menos) debido al “deterioro de la libertad de prensa en el Sahel durante varios años”, en medio de “ataques de grupos armados y (las) juntas gobernantes”, dijo RSF.

Arabia Saudita (176º, 14 puestos menos), donde el columnista Turki al-Jasser fue ejecutado por el Estado en junio –“un hecho único en el mundo”– se sitúa junto a Rusia, Irán y China en la parte inferior de la clasificación, que cierra Eritrea (180º).

Por el contrario, Siria (141º) ha saltado 36 puestos tras la caída del régimen de Bashar al-Assad.

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