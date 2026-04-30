Los rebeldes tuareg aparentemente quieren que el contingente ruso abandone su apoyo a la junta militar gobernante en Mali; sin embargo, el Kremlin declaró este jueves que sus fuerzas permanecerán en el país para ayudar al Gobierno a combatir la insurgencia.

"La presencia de Rusia allí se debe, de hecho, a la necesidad identificada por el gobierno actual. Rusia continuará, incluso en Mali, combatiendo el extremismo, el terrorismo y otros fenómenos perjudiciales, y seguirá prestando asistencia al gobierno actual", señaló el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

Peskov realizó esta aclaración tras ser consultado sobre un presunto comunicado de los insurgentes en el que afirmaban que la junta militar no sobreviviría mucho tiempo sin el respaldo de Moscú.

Esta tensión surge tras una ofensiva sorpresa de la filial de Al Qaeda en África Occidental y un grupo separatista dominado por tuaregs.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La situación sobre el terreno es crítica: el pasado fin de semana, el ministro de Defensa de Mali, Sadio Camara —formado en Rusia—, murió en un atentado suicida. Paralelamente, el Africa Corps de Rusia se vio obligado a retirarse de Kidal, una ciudad estratégica capturada con ayuda de mercenarios rusos en 2023. Para contener el avance rebelde, Moscú ha tenido que recurrir al uso de helicópteros artillados y bombarderos estratégicos.

Según analistas políticos, estos acontecimientos han mermado la imagen de Rusia como autoproclamado garante de la seguridad en África, poniendo en riesgo sus intereses estratégicos y económicos en el continente.

Noticia en desarrollo…

Con Reuters

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más