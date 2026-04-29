El rey Carlos III se dirigió al Congreso de los EE. UU. este martes 28 de abril con un mensaje de unidad entre el Reino Unido y los Estados Unidos, promoviendo la "relación especial" en un momento de divergencias entre el Gobierno británico y el presidente estadounidense, Donald Trump, por la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán.

Carlos y la reina Camila se encuentran en una visita de Estado de cuatro días, manteniéndose al margen de las fisuras políticas entre Trump y el primer ministro británico, Keir Starmer, mientras subrayan los profundos lazos forjados a lo largo de los 250 años.

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El discurso del rey fue el segundo de un soberano británico ante el Congreso de los EE. UU., después de que su madre, la reina Isabel II, hablara ante ambas cámaras en 1991. Es el evento central de la visita de Estado, la de mayor perfil en el reinado de Carlos, y será seguido por una cena de Estado el martes por la noche.

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El rey Carlos de Gran Bretaña llega para dirigirse a una sesión conjunta del Congreso en la Cámara de Representantes del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., EE. UU., el 28 de abril de 2026.

Aunque fue escrito bajo el asesoramiento del Gobierno británico, gran parte del lenguaje y el tono provienen del propio Carlos, según informó una fuente del palacio.

Su mensaje central se centró en los desafíos que enfrentan ambas naciones, subrayando que los dos pueden promover la seguridad y la prosperidad internacional defendiendo sus valores compartidos. "Una y otra vez, nuestros dos países siempre han encontrado formas de unirse", sostuvo el rey, describiendo la asociación como "una de las mayores alianzas en la historia de la humanidad".

"Como el propio presidente Trump observó durante su visita de Estado a Gran Bretaña el pasado otoño: el vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno. Es irreemplazable e irrompible", declaró en su intervención en el Capitolio.

Trump, un ferviente admirador de la familia real británica que a menudo llama a Carlos un "gran hombre", ha chocado, no obstante, con el Gobierno de Starmer. El primer ministro espera que la visita refuerce la relación transatlántica, que se ha visto tensada en los últimos meses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la primera dama Melania Trump, el rey Carlos III de Inglaterra y la reina Camila saludaron con la mano desde el balcón de la Casa Blanca.

La visita, planificada desde hace tiempo, se desarrolla en un contexto de tensiones por la guerra contra Irán, después de que Trump criticara a Reino Unido por negarse a apoyar la ofensiva.

Aunque Trump ha suavizado sus críticas recientemente, un correo interno del Pentágono que detalla cómo Washington podría revisar su posición sobre el reclamo británico de las Islas Malvinas (Falkland Islands) ha generado preocupación al otro lado del Atlántico.

Trump también ha impuesto aranceles al Reino Unido y advirtió de gravámenes adicionales, a pesar de un fallo de la Corte Suprema a principios de este año que dificulta tales movimientos unilaterales. La semana pasada, Trump amenazó con aplicar un "gran arancel" si el Reino Unido no elimina un impuesto a los servicios digitales de las empresas tecnológicas estadounidenses.

La visita comenzó el lunes cuando Carlos y Camila se reunieron con Trump y la primera dama, Melania Trump, para un té privado en la Blanca, seguido de una recepción en la residencia del embajador británico. El miércoles, los monarcas estarán en Nueva York para conmemorar a las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y el viaje concluirá en Virginia el jueves.

Carlos había enfrentado algunos llamados en el Capitolio para reunirse con víctimas de Jeffrey Epstein durante su estancia. No hay indicios de que lo haga, incluso mientras el escándalo del financiero caído en desgracia ha alcanzado a su hermano, Andrew Mountbatten-Windsor, arrestado en febrero por acusaciones de conducta inapropiada que él niega.

La Casa Blanca publica foto de Trump y Carlos III con el mensaje "dos reyes"

El mismo martes, la Casa Blanca compartió una imagen de Trump junto al monarca británico, acompañada de la leyenda "dos reyes", lo que generó críticas en redes sociales.

En la imagen aparecen Trump y Carlos III en uno de los jardines de la Casa Blanca durante la ceremonia militar con la que dio la bienvenida al monarca, en la primera visita de Estado desde su regreso al ejecutivo en 2025.

"Dos reyes", tituló la Casa Blanca la imagen publicada en su cuenta oficial de X, donde aparecen ambos líderes sonriendo y saludando.

Con AFP y EFE

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