Lo esencial:

Donald Trump aseguró que el gobierno de Irán le notificó que se encuentran en un "estado de colapso" y solicitó la reapertura del estrecho de Ormuz.

y solicitó la reapertura del estrecho de Ormuz. El Ejército de Israel pide evacuar 17 localidades en el sur del Líbano situadas más allá de la "línea amarilla" de demarcación, argumentando violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá.

situadas más allá de la "línea amarilla" de demarcación, argumentando violaciones del alto el fuego por parte de Hezbolá. Emiratos Árabes Unidos (EAU) anuncia su salida formal de la OPEP y OPEP+ a partir del 1 de mayo.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advirtió un posible desabastecimiento de combustible para este verano debido al conflicto con Irán.

debido al conflicto con Irán. El Gobierno de Irán anunció el mecanismo "Internet Pro" para flexibilizar las restricciones de red a las empresas tras dos meses de bloqueo digital.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la actualización de la información relacionada con la guerra en Medio Oriente iniciada el 28 de febrero por un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales

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