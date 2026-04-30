Lo esencial:
- El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informa que el ejército detuvo a aproximadamente 175 activistas en 20 barcos de la flotilla de ayuda a Gaza.
- La OMS reporta un incremento en los ataques globales a instalaciones sanitarias, cuya media diaria subió a 4.3 incidentes tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.
- Donald Trump anuncia que evalúa reducir la presencia de tropas estadounidenses en Alemania tras críticas del canciller Friedrich Merz sobre la estrategia en Irán.
- El precio del crudo Brent superó los 126 dólares por barril alcanzando máximos de 2022 tras el informe de Axios sobre planes militares de EE. UU. contra infraestructura en Irán.
A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 30 de abril relacionadas con la situación de conflicto en Medio Oriente:
Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales.
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