Lo esencial:

El ministerio de Asuntos Exteriores de Israel informa que el ejército detuvo a aproximadamente 175 activistas en 20 barcos de la flotilla de ayuda a Gaza.

de la flotilla de ayuda a Gaza. La OMS reporta un incremento en los ataques globales a instalaciones sanitarias, cuya media diaria subió a 4.3 incidentes tras la escalada del conflicto en Medio Oriente.

Donald Trump anuncia que evalúa reducir la presencia de tropas estadounidenses en Alemania t ras críticas del canciller Friedrich Merz sobre la estrategia en Irán.

ras críticas del canciller Friedrich Merz sobre la estrategia en Irán. El precio del crudo Brent superó los 126 dólares por barril alcanzando máximos de 2022 tras el informe de Axios sobre planes militares de EE. UU. contra infraestructura en Irán.

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 30 de abril relacionadas con la situación de conflicto en Medio Oriente:

Con información de EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales.

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