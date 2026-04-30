La guerra en Ucrania lleva más de cuatro años y las promesas de Donald Trump sobre terminarla se han dilatado, con unas negociaciones de paz que están estancadas desde mediados de febrero. Sin embargo, en una llamada telefónica entre el presidente de EE. UU. y el presidente ruso, Vladimir Putin, resuena un posible alto el fuego.

El Kremlin informó que ambos líderes hablaron de un cese al fuego temporal en Ucrania, en una conversación amistosa y profesional, de iniciativa rusa, que duró más de una hora y media.

Esta llamada telefónica es la primera conversación anunciada públicamente entre ambos líderes desde el 9 de marzo, nueve días después de que Estados Unidos e Israel iniciaran una guerra con Irán.

Putin propone una tregua para el 9 de mayo

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, informó que Putin había propuesto el alto el fuego temporal en Ucrania para las celebraciones del 9 de mayo, fiesta nacional que conmemora el papel de la Unión Soviética en la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Afirmó que Trump reaccionó positivamente.

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"Trump apoyó activamente la iniciativa, afirmando que esta festividad conmemora nuestra victoria conjunta sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial", declaró el asesor presidencial ruso.

Trump, por su parte, dijo: "Tuvimos una buena charla, lo conozco desde hace mucho tiempo", y sugirió "un pequeño alto el fuego" en la guerra de Ucrania. "Y creo que podría hacerlo", indicó durante un encuentro en el Despacho Oval con los astronautas del programa Artemis II.

Putin anunció una tregua similar el año pasado que duró tres días, pero que no fue acordada con Kiev.

Según el Kremlin, Trump alabó el alto el fuego declarado por Moscú y Kiev durante la Pascua ortodoxa el 11 y 12 de abril. Aunque ambos bandos se acusaron mutuamente de violaciones del alto el fuego, los analistas destacaron que no hubo ni avances en el frente ni ataques masivos con drones.

En la conversación, Putin también denunció que Kiev recurre "abiertamente a métodos terroristas al atacar infraestructuras civiles en territorio ruso", en alusión a los exitosos ataques con drones contra refinerías y terminales portuarias en los mares Negro y Báltico, ante los que las defensas antiaéreas rusas no han podido hacer nada.

Archivo: decenas de personas sostienen retratos de sus familiares, prisioneros de guerra ucranianos (POW), con la esperanza de que sean reconocidos por los prisioneros de guerra que regresan después de un intercambio, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, en un lugar no revelado, en Ucrania, el 5 de febrero de 2026.

Zelenski pide detalles a EE. UU. sobre tregua rusa

El jueves, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, que no ha sido informado por Estados Unidos la propuesta de la eventual tregua rusa el 9 de mayo, pidió a su equipo hablar con la Casa Blanca para "aclarar los detalles".

"Aclararemos de qué se trata exactamente, (si son) unas pocas horas (de tregua) para un desfile en Moscú o algo más", dijo Zelenski haciendo alusión a la tradicional parada militar que organiza el Kremlin cada 9 de mayo, celebrado en Rusia como el Día de la Victoria, para recordar el triunfo soviético en la II Guerra Mundial sobre los nazis.

En ediciones anteriores, Ucrania amenazó con atacar durante el evento.

La propuesta de Kiev es declarar un "alto el fuego a largo plazo" que ayude a lograr "una paz duradera", pero el Kremlin la rechaza y sólo ha accedido a declarar de forma unilateral treguas puntuales.

La administración ucraniana ya ha sido excluida en ocasiones anteriores de conversaciones entre el presidente Trump y Putin sobre asuntos que afectan directamente a Ucrania.

Irán, el otro eje de la llamada

Por otro lado, según el relato de Trump, su conversación con Vladimir Putin comenzó con una oferta rusa para ayudar a resolver el problema del uranio enriquecido de Irán, uno de los puntos más complejos en las negociaciones entre Washington y Teherán. Este asunto sigue siendo inflexible en el contexto de las tensiones en Medio Oriente y los intentos de alcanzar acuerdos bajo un frágil alto el fuego.

Mientras Irán quiere mantener su uranio y su derecho a enriquecerlo en su propio suelo, EE. UU. considera que cualquier cantidad de uranio altamente enriquecido es un paso directo hacia una bomba nuclear y exige que el Gobierno iraní olvide la posibilidad de tener un programa nuclear.

Según el líder estadounidense, Putin afirmó que "le gustaría involucrarse en el enriquecimiento, si es que puede ayudarnos a conseguirlo", en aparente referencia a limitar el programa nuclear de Irán, del que Rusia es aliado.

"Dije que preferiría mucho más que te involucraras en poner fin a la guerra con Ucrania… Dije: antes de que me ayudes, quiero terminar tu guerra", fue la respuesta de Trump.

Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, no detalló qué propuestas había hecho Putin sobre Irán, pero señaló que "Rusia está firmemente decidida a realizar toda clase de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica para la crisis y (Putin) presentó varias propuestas dirigidas al arreglo de las diferencias sobre el programa nuclear iraní".

Putin "tampoco desea ver que ellos (Irán) posean un arma nuclear", afirmó Trump.

Moscú, entre Teherán y la diplomacia

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, asisten a una reunión en la Biblioteca Presidencial Boris Yeltsin en San Petersburgo, Rusia, el 27 de abril de 2026.

Moscú ha ofrecido anteriormente retirar el uranio enriquecido de Irán, país con el que tiene una "asociación estratégica", por lo que ha calificado de agresión los bombardeos de EE. UU. e Israel, y de "cínico asesinato" la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei. El lunes recibió en San Petersburgo al ministro de Exteriores de la república islámica, Abbas Araqchi.

Yuri Ushakov añadió que Moscú tiene intención de continuar "sus contactos con representantes iraníes, los líderes de los países del golfo Pérsico y también con Israel y, naturalmente, con el equipo de negociadores estadounidenses".

Con Reuters y EFE

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