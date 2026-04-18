No había cumplido todavía los 20 años cuando ganó el Tour de l’Avenir, la versión 'Sub23′ del Tour de Francia que suele revelar a las estrellas emergentes del circuito. Fue el corredor más joven en ganar una carrera por etapas del UCI World Tour. Desafió al gran héroe esloveno del momento para hacerse visible en el ciclismo mundial.

El recuento de los inicios triunfales vale tanto para Paul Seixas como Tadej Pogačar. Ambos se coronaron en el Tour de l’Avenir, aunque el francés lo hizo con un año menos que el esloveno.

Pogačar fue el monarca por etapas más joven del ciclismo cuando ganó el Tour de California en 2019 y Seixas se quedó con ese récord al coronarse en la Vuelta al País Vasco.

El corredor del UAE-Team Emirates se dio a conocer brillando ante Matej Mohoric en el campeonato nacional y frente a Primož Roglič en la Vuelta a España de 2019. El de Decathlon CMA CGM lo hizo este año con una Strade Bianche en la que fue el único capaz de seguir, al menos temporalmente, el ritmo de Pogačar en su escapada solitaria a 79 km de la meta.

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La osadía sorprendió al astro del UAE-Team Emirates, quien luego confesaría que al comenzar su escapada miró hacia atrás, creyendo que estaría solo, pero “(Seixas) no estaba tan lejos. De hecho, estaba cerca”.

Al final, reconoció que tuvo que hacer un esfuerzo mayor que el que esperaba. “Afortunadamente funcionó, porque en caso contrario él hubiera estado ahí pegado a la rueda”, agregó.

Increíblemente, cuando cruzó segundo en la llegada de la Strade Bianche, Seixas no había cedido mucho terreno y entró a un minuto exacto del ganador.

Las condiciones del campeón

Las similitudes no paran ahí. Las dos pruebas que mostraron este año a Paul Seixas como la gran promesa de su generación fueron las mismas que en su momento abrieron el telón para Pogačar.

En la Vuelta al Algarve, Seixas consiguió el Alto da Fóia y fue segundo en la general, mientras que el esloveno se coronó con 19 años. Y en la Itzulia, el francés se impuso y Pogačar fue sexto en la primera campaña profesional de su carrera.

Más aún: Seixas mostró en la Vuelta al País Vasco la combinación de condiciones que ha hecho imbatible a Pogačar. Dominó la contrarreloj de la primera etapa y los dos principales tramos de montaña, precisamente el repertorio que ha hecho posible las más épicas gestas del esloveno en el Tour de Francia.

🏆𝗣𝗔𝗨𝗟 𝗦𝗘𝗜𝗫𝗔𝗦 🇫🇷 𝗦'𝗜𝗠𝗣𝗢𝗦𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗟𝗔 𝗧𝗥𝗢𝗜𝗦𝗜𝗘̀𝗠𝗘 𝗙𝗢𝗜𝗦 𝗦𝗨𝗥 𝗟𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗥 𝗗𝗨 𝗣𝗔𝗬𝗦 𝗕𝗔𝗦𝗤𝗨𝗘 🇪🇸🔥✨️ 💎NOTRE CRACK FRANÇAIS 🇫🇷DEVANVE LE 3E DU TOUR 2026 AU SPRINT🚀💪 PAULGACAR VIENT DE PLIER LA COURSE AU GÉNÉRAL 💛#Itzulia2026 pic.twitter.com/3bdDJ7SHa5 — Le Cyclisme Français 🇫🇷 (@LeCyclismeFRA) April 10, 2026

La contrarreloj de la etapa 17 le dio a Pogačar su primer título en 2020; al año siguiente combinó la victoria en el quinto tramo (los 27,2 km entre Changé y Laval) con los ascensos victoriosos al Col de Portet y el Luz Ardiden; en 2024, repitió la doble exhibición de velocidad y ascenso tanto en el Tour como en el Giro y el año pasado su victoria en Hautacam fue seguida por la cronoescalada de Peyragudes.

Incluso la osadía en las fugas le ha valido la comparación con el gran dominador del ciclismo mundial, como la escapada de más de 40 km que le dio la victoria en febrero en la Clásica Faud-Ardèche, un derroche al más puro estilo de la gran demostración de Pogačar en el Mundial de Ruta de Ruanda.

Igual que el astro esloveno, Seixas luce mentalmente sólido.

“Personalmente, no me importa la presión”, confesó luego de su gesta en la Strade Bianche.

“Cuando sé que tengo las piernas, que haya presión o no, no cambia nada. En la bicicleta no se trata de presión, sino de hacer lo que tengas que hacer para ganar”.

La esperanza de la casa

El apoyo institucional es otro punto en el que se convergen los caminos del héroe confirmado y la joven promesa.

Al igual que el UAE-Team Emirates que consolidó toda una estructura de apoyo en torno a Pogačar, hasta convertirse en el equipo más peligroso y competitivo del circuito, el Decathlon recibió un fuerte impulso este año cuando se unió la naviera CMA CGM.

La alianza trajo consigo una inyección de entre 10 y 15 millones de euros (11,78 a 17,67 millones de dólares) que convierten a la escuadra francesa en una de las cinco más acaudaladas del circuito.

Puede ser la fórmula para comenzar a soñar en francés y retener a la revelación que ya está en el radar de todos los grandes equipos.

Sus compañeros ya sienten que están comenzando a presenciar una nueva era para el ciclismo francés, como le dijo el veterano de Decathlon Aurelién Paret-Peintre a ‘Eurosport’.

“No sabemos hasta dónde llegará Paul, pero en 10 o 15 años podremos decir que cuando pusimos fin a una sequía de casi 20 años sin un triunfo (en carreras por etapas) del World Tour, estuvimos allí con él. Los compañeros se están haciendo más fuertes a su lado. Queremos presionarnos para apoyarlo lo más posible”, relató Paret-Peintre.

De acuerdo con ‘Eurosport España’, incluso el presidente Emmanuel Macron está remando para el proyecto francés, mientras grandes poderes del circuito comienzan a mover las piezas para sumarlo.

“¿Juntar a Pogačar con Seixas? Sería más que un sueño”, admitió el director deportivo del UAE-Team Emirates, Mauro Gianetti, para luego rematar: “Como todos los equipos, estamos atentos a su futuro, pero al final es el ciclista el que decidirá adónde quiere ir”.

’Eurosport' asegura que el mandatario francés habría estado en contacto con Decathlon, apoyando los esfuerzos que buscan una ampliación de contrato a Seixas, y con el entorno del corredor, para animarlo a que permanezca en una escuadra gala.

Y es que la vinculación del joven ciclista con su equipo se vence en 2027, previsiblemente el momento en que habrá ganado la forma competitiva para apuntar a grandes objetivos, como una victoria en el Tour de Francia que los galos no consiguen desde que Bernard Hinault lo hizo en 1985.

Si el futuro del corredor es o no cuestión de Estado, al menos no hay confirmación pública, aunque no sería de extrañar, recordando la forma en que el presidente se involucró en la renovación de contrato de Kylian Mbappé con el PSG en 2022.

Lo que sí es cierto es que incluso el director de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, ha comenzado a soñar con el duelo Pogačar-Seixas.

"Sueño con un sprint en Lieja entre Pogačar y Paul para la victoria. Y creo que es posible", le dijo Prudhomme al portal ‘RMC Sport’, en alusión al más antiguo de los monumentos del ciclismo, la Lieja-Bastoña-Lieja, donde los dos volverán a encontrarse el 26 de abril.

Al término de esa clásica, el equipo podría estar en capacidad de tomar otra decisión importante: considerar si Seixas está o no listo para el debut en el Tour de Francia.

Pogačar lo estuvo a los 21, cuando se suponía que sería el apoyo de Fabio Aru y terminó sellando la primera de sus cuatro coronas, pero de momento todo indica que el Decathlon se decantará por la Vuelta a España para el bautizo de fuego del joven prodigio de Lyon.

Una hazaña en perspectiva

Para entender la dimensión de la sequía a la que Seixas puso fin es necesario repasar la lista de los hombres que en los últimos 18 años han fracasado en el intento de ganar carreras por etapas para Francia.

“No se veía algo así en Francia desde hace 50 años”, comentó el director del Tour, Prudhomme, después de su victoria en País Vasco.

Desde 1999, cuando se impuso Laurent Jalabert, no había habido un campeón galo en la Itzulia, y desde 2007, cuando Christophe Moreau ganó el Critérium du Dauphiné Liberé, ningún francés había logrado el triunfo en una prueba de varios días del World Tour.

En esos 18 años, por las carreteras del circuito pasaron hombres como Romain Bardet, Thibaut Pinot y el aún activo Julien Alaphilippe, entre muchos otros que se quedaron cortos en lo que Seixas concretó a los 19 años.

Alaphilippe ha sido dos veces campeón mundial de ruta, ha coleccionado tres coronas de la Flecha Valona, seis etapas de la Grande Boucle, consiguió un quinto lugar en 2019 y dominó un Tour de Gran Bretaña, pero esta prueba forma parte del circuito europeo y no del mundial.

Bardet dominó el Tour de los Alpes 2022, una competencia UCI ProSeries (equivalente a la segunda división del circuito mundial), y alcanzó dos podios en la general del Tour de Francia, incluyendo un subcampeonato en 2016, a 4:06 minutos de Chris Froome.

Pinot fue considerado en su momento la gran promesa del ciclismo francés. Fue segundo en una general del Tour de Romandía y del Critérium du Dauphiné, y tercero en el Tour de Francia de 2014, detrás de Vincenzo Nibali y de otro francés que al final terminó con un palmarés más discreto, Jean-Christophe Péraud.

Francia también sigue ilusionada con otro joven talento: Kévin Vauquelin, el mejor de la casa en el Tour de 2025, con su séptimo lugar después de una carrera en la que llegó a ser tercero, y un chispazo de entusiasmo en 2024, cuando llegó a estar brevemente vestido de amarillo.

Con todos sus méritos, ninguno de ellos dio el paso que sí concretó Seixas. Vauquelin, que tiene 24 años, aún puede emularlo, aunque no es un gran escalador, como el de Lyon probó serlo en las dos etapas reinas de la Vuelta al País Vasco.

A ellos dos apuesta la jugada francesa para volver a la cima que una vez hicieron suya hombres como Hinault, Laurent Fignon, Jacques Anquetil o Louison Bobet, entre otros héroes de la casa coronados en el Tour.

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