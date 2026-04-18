El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial anunciaron el jueves 16 de abril la reanudación de sus relaciones con Venezuela, las cuales habían estado suspendidas desde 2019 debido a problemas relacionados con el reconocimiento del Gobierno de Nicolás Maduro.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, declaró en un comunicado que el organismo, siguiendo la opinión de la mayoría de sus miembros, estaba tratando ahora con el Gobierno de Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina de ese país, Delcy Rodríguez.

El Grupo del Banco Mundial también emitió un comunicado en el que informó que retoma las relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo el mandato de Rodríguez. Según el comunicado, su último préstamo se concedió en 2005. Las decisiones de ambos organismos internacionales legitiman aún más al gobierno interino, que asumió Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado, y abren nuevas puertas al apoyo financiero.

"De conformidad con la opinión de los países miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) que representan una mayoría del poder total de votación del FMI, y en línea con la práctica de larga data, la directora gerente, Kristalina Georgieva, anuncia que el FMI ha reanudado sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la Administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez", indicó una comunicación difundida por el FMI el jueves.

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Venezuela es miembro del FMI desde diciembre de 1946. Pero, las relaciones con el país se deterioraron de manera progresiva hasta que fueron suspendidas en marzo de 2019 por asuntos relacionados con el reconocimiento del gobierno.

En los últimos días, el FMI realizó una encuesta entre sus miembros para saber si consideraban a Delcy Rodríguez como la líder legítima de Venezuela.

El Banco Mundial siguió rápidamente los pasos al reconocer al Gobierno de Rodríguez, afirmando en un comunicado: "Guiado por el resultado del proceso de consulta del FMI, el Grupo del Banco Mundial anunció hoy que reanuda sus relaciones con el Gobierno de Venezuela, bajo la Administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez".

Un paso vital para la refinanciación de la deuda venezolana

El reconocimiento del Gobierno de Rodríguez por parte de ambas instituciones allana el camino para que comiencen formalmente a recopilar datos económicos, brinden asesoramiento técnico y, potencialmente, ofrezcan apoyo financiero al gobierno, si Caracas llegara a solicitarlo.

Esto se da en un marco de acercamiento entre Rodríguez y el Gobierno de Donald Trump.

"Trump habla con frecuencia y en público de lo mucho que le gusta Delcy y de lo estrechamente que colaboran", declaró Henry Ziemer, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington, a la agencia AFP. "Pero el reconocimiento institucional es, en mi opinión, un paso importante a seguir: ir más allá de lo personal para llegar a lo institucional".

"Es importante para la apariencia de legitimidad de Delcy", afirmó.

En esa línea, Kristalina Georgieva aseguró este viernes que el organismo actuará "con gran celeridad" para poder dar acceso en el futuro a Venezuela a instrumentos de financiación.

"Actuaremos con gran celeridad, pues lo que hemos observado resulta alentador en dos aspectos", aseguró Georgieva en una rueda de prensa del Comité Monetario y Financiero Internacional (IMFC), el órgano de Gobierno del organismo.

La directora gerente destacó que, por una parte, las autoridades venezolanas ya han comenzado a proporcionar información macroeconómica y "han entablado un diálogo constructivo, demostrando así su buena fe".

No obstante, Delcy Rodríguez replicó este viernes que su país no tiene previsto un programa de endeudamiento tras reanudar las relaciones con el FMI.

"No tenemos previsto ningún programa de endeudamiento (…). La recuperación de nuestra representación ante este organismo internacional es muy importante, es una gran noticia para Venezuela", afirmó la mandataria encargada.

"Creo que cuantas más señales positivas haya, mejor; diría que es necesario para que la inversión extranjera directa comience a llegar a Venezuela", afirmó Ziemer, al tiempo que señaló que la situación de seguridad seguía siendo frágil.

La firma multinacional estadounidense JPMorgan ha estimado que los derechos especiales de giro de Venezuela, activos a los que tienen acceso los países que mantienen relaciones comerciales con el FMI, ascienden a 5.000 millones de dólares.

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Los inversores han apostado fuertemente por los bonos venezolanos con la esperanza de que el cambio de gobierno permita una reestructuración de la deuda. Los analistas estiman que Venezuela tiene alrededor de 60.000 millones de dólares en bonos impagados, pero la deuda externa total se sitúa entre 150.000 y 170.000 millones de dólares.

Caída de las sanciones a la banca venezolana

"He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, que ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela", dijo este jueves 16 de abril la mandataria encargada venezolana, Delcy Rodríguez, durante una reunión con autoridades económicas transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV),

Guerra, quien ocupó el puesto desde abril del año pasado, ahora "seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno", señaló Rodríguez, quien el miércoles cumplió cien días como presidenta encargada, cargo que asumió tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses.

El martes, el Departamento del Tesoro de EE. UU. anunció el levantamiento de las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, lo que también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

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La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las "transacciones comerciales" con el Gobierno venezolano, con autorización previa de Washington. Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

Con Reuters, AP, EFE y medios locales.

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