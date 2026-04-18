Los electores de Bulgaria acuden este domingo 19 de abril a unas elecciones parlamentarias anticipadas —la octava votación general desde 2021—, que podrían marcar un punto de inflexión en el país europeo.

El expresidente Rumen Radev, de izquierda y prorruso, lidera casi todos los sondeos y encuestas de preferencia de voto, con índices que van entre el 32% y el 34%, según varias firmas encuestadoras y estudios de opinión.

Los comicios ocurren después de la renuncia del gobierno encabezado por el primer ministro Rosen Zhelyazkov, quien dimitió el 11 de diciembre de 2025, exactamente tres semanas (21 días) antes de que Bulgaria adoptara formalmente el euro, que comenzó a circular en el país el 1 de enero de 2026, en medio de incertidumbres y ansiedades sociales sobre el impacto sobre la economía y el incremento en bienes y servicios.

La renuncia de Zhelyazkov también fue propiciada por una oleada de masivas protestas, que se tornaron generalizadas al extenderse el descontento en el país por el plan de presupuesto para 2026 y prácticas de corrupción que la ciudadanía llegó a percibir como endémicas en toda la estructura del Estado.

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Radev, de 62 años y un expiloto de combate que llegó a ser comandante de la Fuerza Aérea, es visto como el político más popular del momento en Bulgaria y ha prometido a la ciudadanía lo que ha denominado “un nuevo comienzo”. En campaña, Radev prometió acabar con la corrupción y envió mensajes y llamados dirigidos especialmente a los votantes en zonas rurales.

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Pero sus posiciones prorrusas provocan tensión y podrían tener impacto de momento impredecible, al alterar las políticas de la Unión Europea (UE) hacia Rusia y Ucrania.

En marzo, Bulgaria firmó un acuerdo de seguridad con Ucrania, un pacto al que se opuso Radev y que como presidente intentó retrasar y obstaculizar, unos esfuerzos fallidos porque su poder para bloquearlo de manera permanente fue limitado por el Parlamento.

"Los que formaron coalición introdujeron el euro en Bulgaria sin consultarles. Y ahora, cuando paguen sus facturas, recuerden siempre qué políticos les prometieron que formarían parte del club de los ricos", dijo Radev durante un mitin de campaña el miércoles pasado, en respuesta a la frustración general por el alza en las facturas de energía y otros servicios.

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Una elección crucial para la UE y Ucrania en medio de gran expectación

La elección es vista como crucial por analistas, dado que ocurrirá apenas días después de que buena parte de países miembros del bloque celebraran la derrota electoral y salida del poder del conservador y también prorruso Viktor Orbán en Hungría, el más firme aliado con el que contaba el líder ruso Vladimir Putin dentro de la UE.

Bulgaria, con 6,5 millones de habitantes y situada en el mar Negro, en la frontera sureste de la UE y miembro de la OTAN, llega entonces a unas elecciones en un contexto de crisis política, dispersión del electorado y partidos sin mayorías abrumadoras, que al agruparse forman débiles coaliciones que no han logrado subsistir en el terreno de las diferencias.

Este fenómeno es la causa principal de las repetidas convocatorias electorales y —también— del creciente escepticismo y pérdida de confianza de los ciudadanos, tanto en los comicios como en los partidos y la institucionalidad del país. Los sucesivos gobiernos no han logrado erradicar la corrupción ni impulsar la maltrecha economía del país.

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Bulgaria continúa como uno de los Estados más pobres de la UE si se toma en cuenta sus ingresos PIB per cápita, con casi una cuarta parte de su población viviendo por debajo de los umbrales nacionales de pobreza. Además, ocupa el puesto 84 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional en 2025 —casi al mismo nivel de Hungría— siendo el país con la puntuación más baja de la UE.

Evelina Slavkova, del centro de investigación Trend, afirma que es improbable que Radev emprenda un esfuerzo serio por reorientar a Bulgaria más hacia Rusia. “Nuestro país ha logrado, a pesar de todos los obstáculos y de los desacuerdos entre algunos políticos, construir un conjunto de herramientas muy importantes que mantienen a Bulgaria en el camino correcto”, dijo en una entrevista con la agencia AP.

Borisov va en segundo lugar, manchado por el estigma de la corrupción

Segundo en las encuestas se encuentra el ex primer ministro Boyko Borisov, quien entre 2005 y 2009 fue alcalde de la capital y que luego gobernó el país en tres ocasiones durante nueve años.

Borisov es el candidato del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria —GERB-SDS, por sus siglas en búlgaro— de centroderecha, proeuropeo y populista, que además hace parte del Partido Popular Europeo (PPE) en la Unión Europea. El líder de esta formación política, Delyan Peevski, figura en la lista de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y en el Reino Unido por corrupción.

En marzo de 2022, Borisov —el primer ministro búlgaro con más tiempo en el cargo de la era poscomunista— fue brevemente detenido tras investigaciones sobre el uso indebido de fondos de la UE y por corrupción. En esa ocasión, no se presentaron cargos formales que dieran lugar a un juicio, determinación de responsabilidad penal o condena.

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"Todo apunta a que se formarán coaliciones", prevé Tihomir Bezlov, investigador principal del Centro para el Estudio de la Democracia en Sofía y que agrega que no estaba claro cuánto tiempo sobreviviría cualquier coalición.

Siendo así, Radev podría necesitar socios para formar una alianza que le permita gobernar, pero también que sirva de palanca para lograr concesiones y moderar sus posiciones a favor de Rusia. Pero la mayoría de estos diagnósticos, análisis y posibles consecuencias dependen en última instancia de la participación electoral, que se prevé supere el 50%.

Con Reuters, AP, AFP, EFE y medios locales

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