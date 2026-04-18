Lo esencial:

El presidente Emmanuel Macron anunció la muerte de un casco azul francés en el sur del Líbano y atribuyó la responsabilidad a Hezbolá, instando al gobierno libanés a capturar a los responsables.

y atribuyó la responsabilidad a Hezbolá, instando al gobierno libanés a capturar a los responsables. La Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra un petrolero a 37 kilómetros de Omán y reimpuso restricciones severas al tránsito en el estrecho de Ormuz como respuesta al bloqueo de la administración de Donald Trump.

y reimpuso restricciones severas al tránsito en el estrecho de Ormuz como respuesta al bloqueo de la administración de Donald Trump. El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con represalias navales contundentes tras la intensificación de las operaciones militares de Estados Unidos.

contundentes tras la intensificación de las operaciones militares de Estados Unidos. La organización UKMTO reportó que un proyectil desconocido impactó un buque de carga cerca del estrecho de Ormuz.

A continuación, la información más relevante del 18 de abril relacionada con la guerra en Medio Oriente, justo cuando la Guardia Revolucionaria anunció que volverá a restringir el estrecho de Ormuz:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

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