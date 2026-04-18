Lo esencial:
- El presidente Emmanuel Macron anunció la muerte de un casco azul francés en el sur del Líbano y atribuyó la responsabilidad a Hezbolá, instando al gobierno libanés a capturar a los responsables.
- La Guardia Revolucionaria de Irán abrió fuego contra un petrolero a 37 kilómetros de Omán y reimpuso restricciones severas al tránsito en el estrecho de Ormuz como respuesta al bloqueo de la administración de Donald Trump.
- El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó con represalias navales contundentes tras la intensificación de las operaciones militares de Estados Unidos.
- La organización UKMTO reportó que un proyectil desconocido impactó un buque de carga cerca del estrecho de Ormuz.
A continuación, la información más relevante del 18 de abril relacionada con la guerra en Medio Oriente, justo cuando la Guardia Revolucionaria anunció que volverá a restringir el estrecho de Ormuz:
Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales
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