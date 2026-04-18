Sánchez y Lula encabezarán una reunión de líderes progresistas con el objetivo de hacer frente a lo que consideran una amenaza para la democracia por parte de fuerzas autoritarias y de extrema derecha, en un momento marcado por el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump.

Entre los asistentes previstos figuran el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el presidente del Consejo Europeo António Costa.

Tanto Sánchez como Lula, que enfrentan crecientes desafíos de la extrema derecha de cara a futuras elecciones, se han mostrado como críticos abiertos de la administración Trump.

Sin embargo, en una entrevista con el diario español El País, Lula subrayó que “no se trata de una reunión anti-Trump”.

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“Lo que queremos es dialogar y ver si podemos encontrar una solución para fortalecer el proceso democrático en el mundo, para no permitir retrocesos”, afirmó en una rueda de prensa conjunta con Sánchez.

“Porque cuando hay un retroceso, ocurre algo como Hitler”.

Por su parte, Sánchez expresó su deseo de que el encuentro “sirva de base para que todas las fuerzas progresistas del mundo se unan. Nuestra unidad será nuestra fuerza”.

Inspiración húngara

La reunión en Barcelona coincide con otro encuentro de líderes de extrema derecha europea en Milán, Italia.

Se produce además tras la derrota del líder nacionalista húngaro Viktor Orbán en las elecciones generales del domingo, considerada un revés para la extrema derecha europea que lo veía como un modelo.

Los sectores progresistas han celebrado este resultado como prueba de que gobiernos populistas consolidados pueden ser derrotados en las urnas.

El evento de Barcelona fue impulsado por Brasil y España en 2024 tras los avances significativos de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo.

Las dos primeras ediciones se celebraron en Naciones Unidas y la anterior tuvo lugar en Chile el año pasado.

Muchos de los participantes también formarán parte de la primera edición de la llamada “Movilización Progresista Global”, que se celebrará en el mismo lugar.

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Se espera la participación de unas 3.000 personas, incluidos jefes de Estado actuales y anteriores, alcaldes, representantes sindicales e investigadores de más de 40 países.

El evento se celebra bajo el auspicio de la Internacional Socialista, presidida por Sánchez.

Tanto Lula como Sánchez intervendrán en el encuentro, que abordará temas como la desigualdad de ingresos, la transición ecológica y las estrategias para mejorar los resultados electorales de las fuerzas progresistas.

Sánchez, en el poder desde 2018, se ha consolidado como una figura destacada para los progresistas europeos, que lo ven como una de las pocas voces abiertamente de izquierda en un continente cada vez más dominado por la derecha.

Sus críticas a Israel, su defensa de la inmigración y su firme oposición a la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán han reforzado su imagen como referente de la izquierda.

Este artículo es una adaptación de su original en inglés

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