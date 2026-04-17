Lo esencial:
- Los candidatos Roberto Sánchez, Rafael López Aliaga y Jorge Nieto, marcan un triple empate técnico, con alrededor del 11,9% de los votos.
- Keiko Fujimori afianza su paso a la segunda vuelta presidencial de junio con el 17% de los votos a su favor.
- El conteo de sufragios se ha visto empañado por acusaciones de presunto fraude electoral lanzadas por el candidato López Aliaga, quien pidió anular las elecciones.
- El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, concentra las críticas a la organización del proceso electoral.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias de este jueves 16 de abril sobre las elecciones generales en Perú:
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