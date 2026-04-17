Lo esencial:
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Apenas iniciada la tregua, el Ejército libanés denuncia violaciones del alto el fuego por parte de Israel.
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El alto el fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano entró en vigor el jueves a las 17:00 hora de Washington (21 GMT).
- Donald Trump anunció que los líderes de Líbano e Israel acordaron ese alto el fuego durante diez días.
- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la tregua, pero remarcó que su Ejército no se retirará del sur del Líbano.
- Joseph Aoun había condicionado el inicio de negociaciones directas con Israel a un alto el fuego y a la retirada de las tropas israelíes en Líbano.
- Hezbolá intensificó su ofensiva militar contra el norte de Israel, utilizando drones en respuesta a la incursión terrestre israelí.
- Israel intensifica ataques en Líbano y destruye la última conexión terrestre entre las regiones de Tiro y Sidón, según la Agencia Nacional de Noticias (ANI).
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante del 16 de abril sobre la guerra en Medio Oriente.
Con EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales
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