Lo esencial:

Apenas iniciada la tregua, el Ejército libanés denuncia violaciones del alto el fuego por parte de Israel.

El alto el fuego de 10 días acordado entre Israel y Líbano entró en vigor el jueves a las 17:00 hora de Washington (21 GMT).

Donald Trump anunció que los líderes de Líbano e Israel acordaron ese alto el fuego durante diez días.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó la tregua, pero remarcó que su Ejército no se retirará del sur del Líbano.

Joseph Aoun había condicionado el inicio de negociaciones directas con Israel a un alto el fuego y a la retirada de las tropas israelíes en Líbano.

Hezbolá intensificó su ofensiva militar contra el norte de Israel, utilizando drones en respuesta a la incursión terrestre israelí.

utilizando drones en respuesta a la incursión terrestre israelí. Israel intensifica ataques en Líbano y destruye la última conexión terrestre entre las regiones de Tiro y Sidón, según la Agencia Nacional de Noticias (ANI).

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante del 16 de abril sobre la guerra en Medio Oriente.

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Con EFE, AFP, AP, Reuters y medios locales

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