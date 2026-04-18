Los hinchas de fútbol que asistirán al Mundial de 2026 tendrán que gastar sus ahorros, no solo para comprar las entradas a los partidos, sino también para desplazarse por algunas ciudades estadounidenses.

Los espectadores del MetLife Stadium, que acogerá ocho partidos del Mundial de fútbol en Nueva Jersey, cerca de Nueva York, tendrán que pagar 150 dólares por el viaje de ida y vuelta en tren, frente a los aproximadamente 12,90 dólares que cuesta de forma habitual, según anunciaron el viernes 17 de abril la autoridad de transporte y el comité organizador local.

El presidente y director general de New Jersey Transit, Kris Kolluri, explicó durante una conferencia de prensa que esta tarifa especial era necesaria para compensar los 48 millones de dólares que costará la puesta en marcha y la seguridad de los trenes dedicados al transporte hacia el estadio, que acogerá, entre otros, la final el 19 de julio.

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Sin esta tarifa, los usuarios habituales de la red ferroviaria de Nueva Jersey “subvencionarían hasta en un 92%” los desplazamientos de los aficionados, detalló.

El jueves, la gobernadora de Nueva Jersey, la demócrata Mike Sherrill, criticó que la FIFA no contribuya a los gastos de transporte para los partidos del Mundial, pese a que cobre "hasta 10.000 dólares a los fans para una entrada en la final, 200 por aparcamiento 'premium' y vaya a ganar unos 11.000 millones con todo el torneo".

“Nadie, de entre aquellos con quienes he hablado, cree que sea justo que los usuarios honestos y razonables de Nueva Jersey soporten este costo durante años”, añadió Kris Kolluri. “Son los aficionados que van al partido quienes deberían asumir el gasto”, añadió.

En total, se venderán 40.000 boletos de ida y vuelta en tren para cada partido a partir del 13 de mayo. El trayecto, de unos treinta kilómetros, dura aproximadamente media hora.

Además, 10.000 personas podrán desplazarse a bordo de autobuses fletados por el comité organizador local. Los pasajes, que cuestan 80 dólares ida y vuelta, están a la venta a partir de hoy.

La capacidad del MetLife Stadium es de 78.000 personas.

Con AFP

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