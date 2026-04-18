La tregua en Medio Oriente y gran parte de la economía mundial giran en torno al estrecho de Ormuz.

En un sorpresivo, pero condicionado anuncio, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, declaró este 17 de abril que el estratégico cruce marítimo, que conecta al Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo, queda “completamente abierto”, en línea con la tregua que inició en la víspera en Líbano.

"En consonancia con el alto el fuego en el Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz durante el resto del período de alto el fuego, siguiendo la ruta coordinada ya anunciada por la Organización Portuaria y Marítima de la República Islámica de Irán", Araqchi en sus redes sociales.

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Casi de inmediato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó la información. "Teherán "acaba de anunciar que el estrecho de Ormuz de Ormuz de Irán está totalmente abierto para el tráfico marítimo", publicó el mandatario estadounidense en su plataforma Truth Social.

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¿Qué tiene en riesgo la reapertura de Ormuz?

Si bien se trata de un significativo primer paso tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, a la que Teherán respondió con ataques de represalia en la región y el cierre del crucial paso marítimo–por donde transita el 20% del petróleo mundial, además de importantes fertilizantes–el Gobierno iraní deja claro que la decisión está vinculada con el tiempo que dure la tregua no solo en su territorio, sino también en Líbano.

Y es que el territorio libanés ha vuelto a estar bajo fuego desde que el 2 de marzo el grupo chiita Hezbolá lanzó ataques a Israel, en respaldo a su patrocinador: Irán.

La tregua en la República Islámica, que inició la semana pasada, no incluyó a Líbano, según Israel y EE. UU., aunque Teherán y Pakistán sostienen que sí estaba dentro del acuerdo.

Ahora, y tras lograrse por separado un alto el fuego entre el presidente libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Líbano experimenta una tensa calma pautada hasta ahora por solo diez días, mientras Irán sugiere que de su extensión dependerá la prolongación de la reapertura de Ormuz.

Pero el cese de hostilidades en Líbano depende de varios factores: la retirada de las tropas israelíes, como exige Beirut, y el “desmantelamiento” de Hezbolá como remarca Israel, destacan entre los principales.

La tregua en Irán también se mantiene en la cuerda floja. Además de las exigencias de fondo de Israel y EE. UU. en torno a “eliminar” la capacidad nuclear de la República Islámica, Trump apuesta por desvincular dos asuntos difícilmente separables, al asegurar que lo que ocurra en Ormuz no debe estar asociado con la situación en Líbano. Pero Irán exige lo contrario.

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¿Cómo presiona EE. UU. para extender la reapertura de Ormuz?

Irán ya ha dado un primer paso con el anuncio de este viernes, pero el mandatario estadounidense subraya que el bloqueo a los barcos y puertos iraníes se mantendrá.

Trump impuso el bloqueo a principios de esta semana después de que Teherán restringiera el tráfico a través del estrecho debido a los ataques en Líbano, que Irán alegó que constituían una violación del alto el fuego negociado por Pakistán entre Estados Unidos, Israel e Irán. En ese momento, el líder de la Casa Blanca declaró que el bloqueo impondría una política de "todo o nada" con la esperanza de presionar a Irán para que reabriera el estrecho.

La decisión del estadounidense de continuar el bloqueo a pesar del anuncio de Irán parece tener como objetivo mantener la presión sobre Teherán, ya que el futuro del alto el fuego de dos semanas alcanzado la semana pasada sigue siendo incierto y vence la próxima semana.

Las conversaciones directas entre Washington y Teherán el fin de semana pasado no llegaron a ninguna conclusión, ya que ambos países discreparon sobre el programa nuclear iraní y otros puntos. Ahora, también dependerá de los acercamientos que puedan lograr con la mediación en curso de Pakistán. ¿Alguna parte cederá?.

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Europa anuncia una misión “neutral” sobre Ormuz: ¿en qué consiste?

Este viernes, a la par en que se producía el anuncio de la República Islámica, los líderes de decenas de países, asistían en París a una cumbre mundial para abordar el asunto de Ormuz, encabezada por el mandatario francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

Tras el encuentro Macron señaló que, si bien recibe con beneplácito el anuncio de este viernes de Irán, el mundo exige una reapertura de Ormuz con las mismas condiciones que sostenía antes de la guerra: duradera y sin ningún tipo de tarifas, como ahora plantea Teherán. Una postura a la que se sumaron Starmer, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

Y como primeras acciones en el terreno-o mejor en el mar–los líderes europeos anunciaron la creación de una misión "neutral" para garantizar la libre navegación. "Junto con Francia, el Reino Unido liderará una misión para proteger las condiciones de navegación tan pronto las condiciones lo permitan", ratificó Starmer.

Los líderes europeos apuntan así a esperar al fin de la guerra–más allá de la tregua provisional en curso–ya que sostienen que unirse al bloqueo equivaldría a entrar en el conflicto armado. "Italia está dispuesta a brindar una cantidad de unidades navales de acuerdo con lo que será autorizado por el Parlamento italiano", destacó Meloni.

Merz, por su parte, añadió que la participación de Estados Unidos también sería "deseable" y que no espera que el asunto se convierta en una "prueba de estrés" para las relaciones transatlánticas.

Pero varios diplomáticos indicaron que la misión podría no materializarse si la situación en el estrecho de Ormuz volviera a la normalidad.

La noticia, sin embargo, no fue bien recibida por Trump al considerarla tardía, al tiempo que arremtió contra los miebros de la OTAN, formada en gran parte por países europeos como los que participaron en la cumbre en París. "Ahora que la situación del estrecho de Ormuz ha terminado, recibí una llamada de la OTAN preguntando si necesitaríamos ayuda. LES DIJE QUE SE MANTENDIERAN ALEJADOS, A MENOS QUE SOLO QUIERAN CARGAR SUS BARCOS DE PETRÓLEO. ¡Fueron inútiles cuando se les necesitó, un tigre de papel!", sostuvo el líder, enfatizando sus reproches.

De momento, una reapertura prolongada de Ormuz no parece que pueda desvincularse a los acuerdos para los frentes de guerra tanto en Irán como en Líbano. Y Teherán podría dar marcha atrás sobre la libre navegación allí mientras Trump mantenga el bloqueo a los puertos iraníes.

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Con Reuters, AP y medios locales

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