El presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, presidieron el viernes una reunión de aliados para estudiar el envío de una fuerza multinacional que garantice la seguridad y la libre circulación del comercio en el estrecho de Ormuz una vez que finalice el actual conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Teherán impuso un bloqueo en esta estratégica vía marítima después de que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra la República Islámica el 28 de febrero, lo que provocó un aumento de los precios mundiales de la energía. A pesar de que existe un frágil alto el fuego, Estados Unidos está imponiendo ahora su propio bloqueo a los puertos iraníes.

A los líderes europeos les preocupa ahora que, si el bloqueo continúa, los consumidores noten los efectos debido a una mayor inflación, escasez de alimentos y cancelaciones de vuelos debido al agotamiento del combustible para aviones.

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En una rueda de prensa tras la llamada, Macron acogió con satisfacción el anuncio de Irán este viernes de que permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz mientras se mantuviera el alto el fuego, y afirmó que "va en la dirección correcta".

Macron también señaló que la próxima semana se celebrará una reunión en Londres para debatir sobre el vital cruce marítimo.

"Todos pedimos la reapertura inmediata, incondicional y total del estrecho de Ormuz por parte de todas las partes. Pedimos el restablecimiento de las condiciones de libre paso que estaban en vigor antes de la guerra y el pleno respeto del derecho del ma", afirmó el presidente francés.

"Todos nos oponemos a cualquier restricción o sistema de acuerdos que, en la práctica, equivalga a un intento de privatizar el estrecho y, por supuesto, a cualquier sistema de peaje", añadió.

En la reunión, los líderes también "prepararon el despliegue, cuando se den las condiciones, de una misión militar multinacional estrictamente defensiva, con el fin de garantizar la libertad de navegación", según la nota informativa enviada por el Elíseo.

Las autoridades han subrayado que dicha fuerza solo se desplegaría cuando la guerra llegue a su fin. Macron y Starmer también han liderado los esfuerzos para crear una fuerza europea de apoyo a Ucrania, que, de nuevo, solo se desplegaría cuando termine la guerra contra Rusia.

Starmer afirmó que una docena de países estaban dispuestos a aportar recursos a una misión defensiva destinada a restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz.

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"Consecuencias importantes"

La reunión, que congregó a unos 30 líderes de países europeos, pero también de naciones asiáticas y de Oriente Medio, principalmente por videoconferencia, supone también una oportunidad para que Europa demuestre sus capacidades tras haber sido marginada en gran medida por Estados Unidos en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

Los principales actores de la UE, el canciller alemán, Friedrich Merz, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, asistieron a la cumbre presencialmente.

"El bloqueo del estrecho de Ormuz tiene graves consecuencias para la economía mundial y, por lo tanto, para la vida cotidiana de los ciudadanos y las empresas francesas", declaró el jueves el ministro de Asuntos Exteriores francés, Jean-Noël Barrot.

Downing Street ha informado de que ya se está planificando una "operación militar conjunta tan pronto como las condiciones lo permitan". Añadió que los jefes militares tienen previsto reunirse la próxima semana para seguir debatiendo el tema en el cuartel general del mando militar británico en Northwood, a las afueras de Londres.

Según la presidencia francesa, en la reunión también se abordaron las preocupaciones sobre los más de 20.000 marineros a bordo de los cientos de buques que han quedado atrapados por el bloqueo.

"Lo que queremos es elaborar una propuesta creíble que sea, en esencia, una tercera vía entre la máxima presión ejercida anteriormente por Estados Unidos sobre Irán y la reanudación de la guerra", afirmó el responsable de la presidencia francesa.

Merz, cuyo país se mostró inicialmente reacio a participar en cualquier misión en favor de Ucrania, dijo que Berlín estaba "dispuesta, en principio, a participar", pero advirtió que "aún estamos muy lejos de eso".

El alemán agregó que los líderes debatirían la participación de Estados Unidos. Sin embargo, el responsable de la presidencia francesa señaló que Washington —como potencia beligerante en el conflicto— no debería participar en esta misión.

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Con AFP y Reuters

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés.

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