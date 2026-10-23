La composición del Congreso estadounidense acapara la atención de las midterms o elecciones de medio mandato.

Estos comicios son, ante todo, unas elecciones legislativas federales que determinan la composición del Congreso de Estados Unidos, integrado por dos cámaras: la Cámara de Representantes y el Senado. También se eligen representantes a escala estatal y local.

En la víspera de las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que se celebrarán el próximo 3 de noviembre y en donde se renovará un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes, el debate político en la potencia norteamericana se centra en la relación que tendrán los nuevos legisladores con el Ejecutivo encabezado por Donald Trump.

El control de las dos cámaras que componen el Legislativo del país es el plato fuerte de estos comicios pues determinará la gobernabilidad de la Administración del Partido Republicano por lo menos por los próximos dos años, cuando se lleven a cabo nuevamente elecciones presidenciales y de Senado.

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Pero en un contexto de descontento por la situación de la economía, este sistema de contrapesos, ideado desde la Constitución de 1789, podría cambiar el alcance de las ambiciones de la Casa Blanca.

“Todos los poderes legislativos otorgados por esta Constitución residirán en un Congreso de los Estados Unidos, que estará conformado por un Senado y una Cámara de Representantes”, reza el artículo primero de la carta magna de Estados Unidos.

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¿Cómo se compone el Congreso de Estados Unidos?

El Senado se compone de 100 miembros, dos por cada estado del país, cuyos miembros desempeñan su labor por períodos de seis años.

Los legisladores de la Cámara Alta se dividen en tres clases, cuya elección está escalonada cada dos años.

Por ejemplo, los senadores que terminan su mandato en 2026 hacen parte de la clase 2 y fueron elegidos en 2020, pero aquellos de la clase 1 fueron escogidos en 2024 y permanecerán en el Capitolio hasta el 2030, mientras que la clase 3 estará en el cargo desde 2022 hasta 2028.

El Capitolio de EE. UU. en Washington, D. C., el 12 de octubre de 2026.

En cambio, la Cámara de Representantes, conocida también como ‘House’, está conformada por 435 integrantes; cada uno de ellos proviene de un distrito electoral específico, ubicado al interior de los estados.

Los miembros de la Cámara Baja son renovados cada dos años y buscan representar los intereses locales de sus comunidades ante el Gobierno federal en Washington.

El líder de la minoría en la Cámara de Representantes de EE. UU., Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), habla con los periodistas, en Washington, D. C., EE. UU., el 30 de septiembre de 2026.

Al interior de cada una de las cámaras, los congresistas se dividen por comisiones, que tratan temas específicos de interés nacional para el país.

Actualmente, el Senado tiene 16 comités permanentes y la Cámara de Representantes cuenta con 20.

Esto sumado a otras decenas de comités no permanentes, subcomités y comités conjuntos entre ambas ramas del Legislativo.

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¿De qué se encargan puntualmente el Senado y la Cámara?

Teóricamente, en Estados Unidos las dos cámaras tienen el mismo poder en cuanto a aprobar o detener leyes; sin embargo, no tienen las mismas tareas.

“La Cámara de Representantes y el Senado tienen diferentes áreas de responsabilidad, pero ambos deben estar de acuerdo para que un proyecto de ley sea aprobado”, explica Matthew Lebo, profesor de Ciencias Políticas de Western University de Canadá.

Los padres fundadores de la nación norteamericana pretendían que la Cámara Baja estuviera mucho más cerca de la ciudadanía. De hecho, el pueblo solo empezó a votar por los senadores en 1913 con la enmienda número 17 a la Constitución.

Por esto es que, en términos de procedimiento, cada hemiciclo tiene funciones específicas.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana, en el centro, habla con los medios de comunicación en el Capitolio de Estados Unidos, el jueves 22 de enero de 2026, en Washington.

Todos los proyectos de ley que recauden dinero deben originarse en la Cámara de Representantes.

A su vez, este órgano tiene la facultad de realizar juicios políticos conocidos como ‘impeachments’ contra miembros del Ejecutivo como el presidente, el vicepresidente u otros funcionarios del Gobierno federal.

Por su parte, el Senado aprueba tratados internacionales y algunos nombramientos presidenciales de gran importancia, como jueces de la Corte Suprema, altos miembros del Gobierno o embajadores.

En esta imagen facilitada por Senate Television, se muestra el recuento total de votos tras el voto de desempate del vicepresidente JD Vance para confirmar a Pete Hegseth como candidato del presidente Donald Trump al cargo de secretario de Defensa, el viernes 24 de enero de 2025, en el Capitolio de Washington.

No obstante, hay excepciones: entre ellas que la Cámara de Representantes también aprueba el nombramiento de funcionarios para la Vicepresidencia y cualquier tratado relacionado con comercio exterior.

En cuanto a la presidencia de las cámaras, en el Senado, quien preside las sesiones debe ser el vicepresidente, hoy en día J. D. Vance. Aunque ante las extensas labores del número dos del Gobierno, existe un delegado encargado de liderar la Cámara Alta.

Para el caso de la Cámara de Representantes, el líder del hemiciclo debe ser del partido que tiene la mayoría; en este momento, el republicano Mike Johnson preside la cámara baja.

El exgobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, candidato del presidente electo Donald Trump para el cargo de secretario del Interior, interviene durante una audiencia de confirmación ante el Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado en el Edificio Dirksen de Oficinas del Senado, el 16 de enero de 2025, en el Capitolio, en Washington, DC.

Asimismo, la jefatura de cada uno de los comités, tanto en Senado como en Cámara, debe ser desempeñada por un miembro del partido mayoritario.

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¿Cómo se aprueban las leyes federales?

El sistema bicameral que funciona en Estados Unidos obliga a que un proyecto que busque convertirse en ley deba ser aprobado por ambas cámaras.

En consecuencia, un senador o representante presenta un texto ante una comisión, que, de secundarlo, lo incluye en el calendario de la plenaria para su votación, debate o enmienda.

De llegar a obtener la mayoría simple en el hemiciclo principal, 218 de 435 votos en la Cámara de Representantes o 51 de 100 votos en el Senado, el proyecto pasa a la otra cámara, que debe ratificarlo en su respectivo comité y plenaria.

El líder de la minoría del Senado de EE. UU., Chuck Schumer (izquierda), demócrata por Nueva York, y el líder de la minoría de la Cámara de Representantes de EE. UU., Hakeem Jeffries (derecha), demócrata por Nueva York, ofrecen una rueda de prensa en el Capitolio, en Washington, D. C., el 8 de enero de 2026.

Una vez que ambas cámaras aprueban el mismo proyecto de ley, este pasa a la Casa Blanca para que el presidente lo sancione. El jefe de Estado debe decidir en diez días y tiene varias opciones sobre la mesa: firmarlo, vetarlo o abstenerse, caso en el que el proyecto se convierte en ley al undécimo día.

En el caso específico del veto presidencial, el Congreso tiene la potestad de anular la decisión del mandatario. Para que esta posibilidad surta efecto, la moción debe tener el apoyo de los dos tercios de la plenaria de ambas cámaras.

El presidente Donald Trump sostiene el proyecto de ley firmado sobre desgravaciones fiscales y recortes presupuestarios, rodeado de miembros del Congreso en la Casa Blanca, en Washington, el 4 de julio de 2025.

Según la ONG Represent US, históricamente, el Congreso solo ha anulado alrededor del 7% de todos los vetos presidenciales.

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¿Cómo confluye el poder del Legislativo en la agenda de Trump?

El órgano legislativo está encargado tanto de tramitar los proyectos e iniciativas promovidos desde el Ejecutivo de turno como de vigilar el proceder y las decisiones de la Administración federal.

Por lo que, para que el Ejecutivo pueda tener margen de gobernabilidad, es casi indispensable que cuente con mayorías en el Capitolio.

Esto gracias a que, si la oposición cuenta con una ventaja en el número de escaños, tiene la potestad de paralizar los proyectos de ley oficialistas, además de rechazar o impedir nombramientos en el gabinete del presidente o en la Corte Suprema.

Facultades que podrían ir mucho más allá si el Partido Demócrata logra obtener la mayoría en las elecciones de medio mandato, dejando contra las cuerdas al Gobierno de Donald Trump.

“Si los demócratas obtienen las mayorías en la Cámara y el Senado, Donald Trump no podrá aprobar ninguna legislación, incluido un presupuesto, sin su aprobación. Los demócratas en la mayoría también pueden iniciar investigaciones y audiencias de juicio político”, señaló el profesor Matthew Lebo en un diálogo con France 24.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, saluda a sus seguidores tras abandonar el escenario durante un mitin de campaña en el aeropuerto de Pitt-Greenville, Carolina del Norte, EE. UU., el 20 de octubre de 2026.

Motivos que han obligado a la Administración republicana a poner el acelerador en la campaña con miras a mantener a toda costa al menos una de las dos cámaras.

Históricamente, para las elecciones de medio mandato, el partido gobernante tiende a perder al menos uno de los dos hemiciclos.

Es así como una victoria contundente de los demócratas, que eventualmente los deje con mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, tendría consecuencias desastrosas para las ambiciones del presidente Donald Trump y sus funcionarios.

“Si eso sucede, la política estadounidense se volverá aún más confrontacional con cierres gubernamentales y batallas para reafirmar cierta autoridad del Congreso en áreas en las que Trump ha asumido poderes que no se le otorgan a un presidente en la Constitución”, apunta el profesor Lebo.

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Con Reuters y medios locales

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