La excandidata presidencial ecuatoriana Luisa González fue detenida este jueves en la provincia de Manabí, en el marco de una investigación por presuntas irregularidades en la financiación de campañas electorales y posibles delitos de lavado de dinero. La detención, confirmada por la Policía y denunciada por la dirección de su partido, la Revolución Ciudadana, se produce a poco más de un mes de las elecciones locales del 29 de noviembre, en las que el movimiento del expresidente Rafael Correa no podrá participar tras ser suspendido por las autoridades electorales.

González fue arrestada durante la madrugada en Canuto, la localidad rural donde creció, en un operativo realizado por agentes enviados desde Quito. La Fiscalía informó que ejecutó junto a la Policía tres órdenes de detención en las provincias de Manabí y Pichincha para formular cargos por presunto lavado de activos, aunque no identificó expresamente a la excandidata entre las personas arrestadas. La operación se enmarca en el caso denominado Laberinto, que investiga posibles irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad durante la campaña presidencial de 2023, así como inconsistencias en los aportes y el origen de los recursos.

La noticia fue difundida por Gabriela Rivadeneira, presidenta de Revolución Ciudadana, y por el expresidente Rafael Correa, aliado político de González. "Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!", escribió Correa en la red social X, sin ofrecer más detalles. González fue candidata presidencial en 2023 y 2025, elecciones en las que perdió frente al actual presidente, Daniel Noboa.





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Dos investigaciones sobre la financiación electoral

La detención se produce después de que la Fiscalía abriera otra investigación, conocida como Caja Chica, por el presunto uso de dinero en efectivo procedente de Venezuela para financiar la campaña presidencial extraordinaria de 2023. En ese expediente, el Ministerio Público atribuye a los investigados posibles delitos relacionados con la delincuencia organizada y el lavado de dinero. Los detalles difundidos hasta ahora no permiten establecer por sí solos el alcance de la relación entre ambos casos.

González negó anteriormente las acusaciones y sostuvo que su partido presentó ante las autoridades electorales los gastos de la campaña de 2023. También afirmó que la Fiscalía no tenía pruebas que respaldaran sus señalamientos. La investigación, por tanto, se encuentra en el terreno de las presuntas irregularidades y las acusaciones que deberán ser examinadas por la Justicia.





El correísmo, fuera de las elecciones locales

En marzo, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió a Revolución Ciudadana a petición de la Fiscalía, una decisión que impide al movimiento participar en los comicios locales previstos para el 29 de noviembre. González intentó después inscribir su candidatura a la Prefectura de Manabí con el respaldo de Pachakutik, el partido vinculado al movimiento indígena ecuatoriano, pero no consiguió hacerlo.

El correísmo sostiene que las actuaciones judiciales forman parte de una persecución política impulsada por el Gobierno de Noboa para apartarlo de la competencia electoral. El arresto de González añade tensión a la disputa política en Ecuador a pocas semanas de unas elecciones en las que su partido no podrá presentar candidaturas.

Con información de Reuters y EFE.

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