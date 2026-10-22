La medida, comunicada por fuentes conocedoras de la decisión a Reuters, coincide con nuevos ataques reivindicados por los milicianos contra instalaciones petroleras y objetivos militares saudíes. El motivo concreto de la evacuación no estaba claro.

La tensión también repercutió en los mercados energéticos. El precio del barril de Brent llegó a 112,55 dólares este jueves, su nivel más alto desde el 18 de mayo, ante el temor a una interrupción del suministro en una de las principales regiones exportadoras de crudo del mundo. Al mismo tiempo, el índice bursátil de referencia de Arabia Saudí cayó un 2,5%, según datos de LSEG.

La orden de evacuación se produjo después de una serie de ataques contra el reino, entre ellos uno contra el aeropuerto internacional Rey Fahd, en Dammam, que dejó dos muertos y ocho heridos el miércoles por la noche. La Autoridad General de Aviación Civil saudí informó que las operaciones en esa terminal se reanudaron el jueves y que el tráfico aéreo volvió a la normalidad.

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Los hutíes reivindican ataques contra Aramco y el Ministerio de Defensa

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que el grupo lanzó ataques con misiles y drones contra instalaciones de Aramco en la ciudad de Yanbu, en la costa del mar Rojo, y contra la sede del Ministerio de Defensa saudí en Riad. También reivindicó operaciones contra los aeropuertos de Dammam y Abha. Las autoridades saudíes no confirmaron todos esos ataques.

La coalición liderada por Arabia Saudita, que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, aseguró que interceptó drones sobre Riad y Medina. El grupo militar jusitificó sus operaciones como una respuesta a los bombardeos saudíes en Yemen. Saree afirmó que los ataques de la coalición causaron cientos de muertos y heridos, aunque esas cifras no pudieron verificarse de forma independiente a partir de la información disponible.

La escalada ha puesto fin a la relativa calma que siguió a la tregua negociada por Naciones Unidas en 2022, que había reducido considerablemente los ataques transfronterizos. En las últimas semanas, los hutíes intensificaron sus operaciones contra objetivos saudíes, mientras Riad respondió con bombardeos contra posiciones y lanzaderas de misiles del grupo.

Vista aérea de la sede de la Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) en Dhahran, en el este de Arabia Saudita, el 14 de octubre de 2026

La escalada amenaza el suministro energético regional

La evacuación de la sede de Aramco se produce después de que las instalaciones de la compañía sufrieran daños en otro ataque hutí a comienzos de octubre, según Reuters. En aquella ocasión, el fuego se extendió por varias plantas del edificio. La petrolera no respondió de inmediato a las consultas sobre la nueva orden dirigida a sus empleados.

Los hutíes también ampliaron sus amenazas al transporte aéreo saudí. Este mes, el grupo advirtió a las aerolíneas contra el uso del espacio aéreo del reino y mantuvo ataques contra aeropuertos, entre ellos los de Riad y Abha. El ataque del miércoles contra Dammam dejó dos víctimas mortales, un ciudadano saudí y un ciudadano indio, además de ocho heridos.

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La crisis se desarrolla en un escenario regional marcado por la guerra contra Irán y por la disputa en torno al control de las rutas marítimas próximas al estrecho de Bab el Mandeb, un paso estratégico para el comercio internacional. Los enfrentamientos entre los hutíes y las fuerzas respaldadas por Riad también se intensificaron en torno a esa zona, mientras los insurgentes avanzan en sectores de la costa yemení.

La evolución de los ataques mantiene en alerta a los mercados por el riesgo de nuevas interrupciones en el suministro de crudo. Arabia Saudita, uno de los principales exportadores mundiales, respondió a los ataques con operaciones militares y aseguró haber interceptado numerosos misiles balísticos. Por ahora, no se conoce el alcance de la última orden de evacuación de Aramco ni si está vinculada a una amenaza concreta e inmediata contra la sede.

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