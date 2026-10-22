Lo esencial:

Emmanuel Macron anunció que prohibirá las manifestaciones que no sean de una organización sindical.

La Prefectura de Policía de Lyon prohibió todas las manifestaciones convocadas para el sábado en la ciudad.

Francia incrementará un 20% el despliegue policial y de la gendarmería para el sábado, dijo el ministerio del Interior.

y de la gendarmería para el sábado, dijo el ministerio del Interior. Emmanuel Macron se reúne los servicios de inteligencia en el Elíseo para coordinar la respuesta a las movilizaciones.

en el Elíseo para coordinar la respuesta a las movilizaciones. Las autoridades prohibieron marchas y concentraciones este jueves en sectores estratégicos de París y vetaron una manifestación estudiantil en el centro de Lyon.

A continuación, la información más relevante del 22 de octubre relacionada con las protestas en Francia:

Con información de EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales.

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