Miles de sitios web estaban inaccesibles el miércoles 21 de octubre en Francia y en toda Europa. La causa: una importante falla de seguridad detectada gracias a la inteligencia artificial.

Una vez identificada la amenaza, la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) y el Centro Nacional de Ciberseguridad británico (NCSC) recomendaron que todos los sitios que utilizan el lenguaje de programación PHP se desconectaran hasta actualizar el software.

En Europa se suspendió el acceso a numerosas plataformas. También se desconectaron plataformas de servicios públicos y administraciones locales en diferentes países como Finlandia, Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica.

Horas antes, la Fundación PHP, que coordina el desarrollo y la evolución de este lenguaje, había publicado una nota en la que informaba de dos vulnerabilidades.

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PHP, abreviatura de Hypertext Preprocessor, es un lenguaje de programación creado a principios de la década de 1990 por el programador canadiense-danés Rasmus Lerdorf. Permite establecer un puente entre un sitio web y un servidor que aloja bases de datos.

La empresa de ciberseguridad Palo Alto Networks informó el miércoles que había identificado 22 millones de plataformas expuestas a estas vulnerabilidades.

"PHP hace funcionar alrededor del 70 % de la web mundial", explicó Sagi Tzadik, investigador de la empresa de ciberseguridad Wiz, en un pódcast publicado por la compañía el miércoles.

Una revolución en materia de ciberseguridad

El 19 de octubre, OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, explicó que la compañía de seguridad informática Calif había descubierto las fallas utilizando uno de sus modelos más recientes, GPT-5.6 Sol.

"Dada su gravedad y el uso generalizado de PHP, consideramos que este es uno de los problemas de seguridad informática de mayor impacto de los últimos tiempos", escribió la empresa en un mensaje publicado en su sitio web.

Además de Calif, la empresa de ciberseguridad Wiz, filial de Google, detectó estas fallas de forma independiente, sin precisar qué modelos había utilizado.

Un exempleado de OpenAI de Arabia Saudita está acusado de colocar dispositivos de grabación en las oficinas de la empresa creadora de ChatGPT en San Francisco.

"Esto demuestra cómo la IA puede descubrir brechas cuyas consecuencias afectan a todo internet", añadió OpenAI, aunque advirtió que esas mismas capacidades "ahora podían ayudar a los piratas informáticos a desarrollar ataques rápidamente".

Nuevos riesgos derivados de la IA

Existe un amplio consenso en que la IA ha dado en 2026 un salto en este ámbito, hasta el punto de que Anthropic decidió no comercializar ampliamente su modelo Mythos al considerar que suponía un riesgo demasiado elevado para la ciberseguridad.

El principal rival de OpenAI solo lo puso a disposición de un pequeño grupo de organizaciones para que realizaran actualizaciones de software que corrigieran las brechas detectadas por Mythos.

El uso de la IA multiplica la capacidad de descubrir fallas en un programa, pero también reduce considerablemente el tiempo de reacción de quienes están expuestos a ataques.

Gracias a la inteligencia artificial, los piratas informáticos pueden atacar muchos más objetivos que antes y en plazos muy reducidos.

El incidente del miércoles se produjo después de otra alerta, emitida el martes, sobre un protocolo de cifrado llamado TLS, que garantiza la confidencialidad y la integridad de las comunicaciones en internet.

Se han documentado varios casos que muestran que los piratas informáticos podían hacerse pasar por el usuario y descifrar las comunicaciones.

"En 24 horas se han revelado dos categorías de vulnerabilidades extremadamente graves", reaccionó en la red social X Matthew Prince, director ejecutivo de Cloudflare, que ofrece, entre otros, servicios de ciberseguridad.

"La primera, TLS, afecta a todos los que están conectados a internet", advirtió. "La segunda, a casi todos los que utilizan un servidor·.

Este artículo es una adaptación de su original en francés

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