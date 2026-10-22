Las protestas, previstas entre este jueves y el 27 de octubre, se enmarcan en la polémica por la situación en Ceuta tras la llegada masiva de migrantes a finales de julio.

Amnistía Internacional, CEAR, Oxfam Intermón, Red Acoge, No Name Kitchen y la Plataforma de Infancia figuran entre las entidades que respaldan un manifiesto contra el odio y las vulneraciones de derechos en la ciudad autónoma, fronteriza con Marruecos. Los firmantes también cuestionan los discursos que criminalizan a quienes llegan a España y a las organizaciones que les prestan asistencia, así como el rechazo a la acogida de menores migrantes no acompañados.

El documento advierte sobre el uso de un lenguaje que califica de criminalizador, deshumanizante e incluso belicista por parte de algunas autoridades para referirse a la llegada irregular de migrantes. Según las organizaciones, ese discurso puede contribuir a alimentar el odio y la violencia, además de extender el miedo y el rechazo entre la población.

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Las organizaciones alertan del aumento de los mensajes de odio

Las movilizaciones se celebrarán en ciudades como Madrid, Granada, Vigo, A Coruña, Algeciras, Murcia, Logroño, Jerez, Mallorca, Málaga y Valencia. Con estas acciones, los convocantes buscan recordar que los derechos fundamentales deben respetarse también en las fronteras y rechazar las agresiones y los tratos degradantes denunciados en Ceuta.

"Nadie debería tener miedo de caminar por una calle, comprar comida, acudir a un hospital, pedir ayuda o desplazarse por ser migrante", señala el manifiesto, que también denuncia episodios de violencia y vejaciones contra personas migrantes que permanecen en la ciudad autónoma.

Operarios retiran escombros después de que la policía española desalojara a migrantes de un campamento improvisado en Ceuta al amanecer.

La convocatoria coincide con un aumento de los mensajes racistas y xenófobos en las redes sociales. Según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante agosto se registraron 101.025 mensajes de este tipo, un 76% más que en julio. El organismo también detectó una mayor presencia de contenidos de odio dirigidos contra mujeres y menores migrantes no acompañados.

Las organizaciones sostienen que la defensa de los derechos de las personas migrantes debe ir acompañada de un rechazo explícito a los discursos que las deshumanizan. Su manifiesto reivindica que todas las vidas tienen el mismo valor, independientemente del origen o de la situación administrativa, y destaca el papel de quienes migran en la vida social y económica del país.

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