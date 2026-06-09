La escalada de conflictos, la creciente polarización y el desprecio generalizado por los derechos humanos han sumido al mundo en una profunda crisis. Con este firme pronunciamiento, el papa León XIV ofreció este lunes 8 de junio, en Madrid, el discurso más político de su pontificado.

"El mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural, que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca”

La intervención tuvo lugar en un contexto internacional marcado por el recrudecimiento de las tensiones en Medio Oriente, el debate europeo sobre el rearme y en medio del auge de los discursos antimigratorios de la ultraderecha en España. León XIV situó estos desafíos dentro de una crisis más amplia que, según afirmó, afecta a los fundamentos morales y culturales de la comunidad internacional.

En simultáneo, Robert Prevost, su nombre de nacimiento, reafirmó las posiciones tradicionales de la iglesia sobre la defensa de la vida, la familia, la libertad religiosa y el secreto de confesión.

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“El mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural, que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca”, subrayó ante los parlamentarios.

Una llamada a la paz frente a la guerra y el rearme

Los asuntos globales ocuparon un lugar central en el discurso. León XIV insistió en la necesidad de reforzar la diplomacia y el derecho internacional como vías para resolver los conflictos, frente a las respuestas basadas en la fuerza militar.

“La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo”, afirmó.

El líder del Vaticano reiteró además su rechazo al creciente gasto militar en Europa y a las políticas de rearme impulsadas en diversos países occidentales.

“Las armas pueden imponer un silencio temporal; pero nunca podrán edificar una paz auténtica y duradera”.

En otro de los pasajes más destacados de la intervención, advirtió que es preocupante que “en diversos lugares del mundo, y también en Europa, vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional”.

Asimismo, reclamó una “rigurosa vigilancia ética” sobre el uso de la inteligencia artificial en contextos bélicos y alertó contra la delegación de decisiones sobre la vida y la muerte en sistemas automatizados.

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León XIV contra los discursos antimigratorios y la discriminación

La inmigración constituyó uno de los ejes principales del mensaje pontífice, un mensaje que ha recalcado desde el primer día de su visita de casi siete días, como lo hizo durante su discurso desde el Palacio Real el sábado 6 de junio, a su llegada, e incluso en la misa del Corpus Christi el domingo en la plaza de Cibeles, en pleno corazón de la capital española.

León XIV dedicó una parte sustancial de su intervención a denunciar la discriminación hacia los extranjeros y a reclamar políticas centradas en la dignidad humana. Una postura que este lunes le valió una ovación en el Congreso de los Diputados.

“La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos”.

Asimismo, el pontífice sostuvo que el fenómeno migratorio no puede reducirse a una cuestión económica o demográfica, sino que constituye un desafío moral y jurídico para las naciones.

“El trágico drama migratorio interpela hoy la conciencia de las naciones y el fundamento ético del orden internacional”, recalcó.

“Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

También defendió la necesidad de crear mecanismos de acogida e integración y de combatir las causas profundas de las migraciones forzadas, entre ellas los conflictos armados, las desigualdades económicas y la crisis climática.

“Esto plantea una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y oportunidades reales de integración; y, al mismo tiempo, promover el derecho a permanecer en la propia tierra, trabajando para garantizar que nadie tenga que abandonar su hogar por falta de paz, seguridad o condiciones de vida dignas, incluyendo las desigualdades económicas y los efectos de la crisis climática”.

León XIV fue especialmente contundente al condenar cualquier forma de discriminación:

“Allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos”.

Asimismo recordó una de las enseñanzas fundamentales de la tradición cristiana: “El extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad”.

La dignidad humana como límite de la crispación política

Ante el Congreso de los Diputados, en un país marcado por una fuerte confrontación política, el papa dirigió un mensaje explícito contra la crispación y la descalificación permanente entre adversarios.

“La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario”, resaltó.

"La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación"

En la misma línea, pidió a quienes ejercen responsabilidades públicas proteger el valor de la palabra y rebajar la agresividad del debate.

“Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para ‘desarmar el lenguaje’. La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación”.

Para León XIV, la recuperación de la convivencia democrática exige además una mirada honesta al pasado.

El papa León XIV pronuncia un discurso en el Parlamento español durante su viaje apostólico en Madrid, España, el 8 de junio de 2026.

Entre los elementos necesarios para superar la división citó expresamente una “memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación”.

Gran parte de la reflexión del Pontífice giró en torno a la idea de que la política debe estar sometida a principios éticos que no dependan únicamente de las mayorías parlamentarias.

“La dignidad de la persona precede a toda concesión del Estado y no puede quedar subordinada a consensos sociales mudables o al vaivén de las mayorías de cada momento”.

A partir de esa premisa, defendió que las leyes no deben evaluarse únicamente por su legalidad formal.

“Una ley no alcanza su verdadera grandeza por el mero hecho de haber sido formalmente aprobada; la alcanza cuando, además de ser válida en su forma, puede comparecer ante la dignidad de la persona y salir de ese examen sin avergonzarse”.

Asimismo, el máximo representante de la iglesia católica reclamó una “renovación moral” de la vida pública y recordó que detrás de cada decisión política existen personas concretas, especialmente aquellas con menos capacidad para hacerse oír.

Defensa de la vida: contra el aborto y la eutanasia

León XIV reiteró la oposición de la Iglesia al aborto y la eutanasia, encuadrándola dentro de una defensa más amplia de las personas vulnerables.

“¿Puede llamarse plenamente justa una comunidad que deja en la sombra al niño aún no nacido? (…) Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural”.

El Pontífice vinculó esta cuestión con la obligación de proteger a quienes atraviesan situaciones de fragilidad.

“La grandeza moral de una nación se manifiesta, sobre todo, en su capacidad de acompañar, proteger y amar aquellas vidas que atraviesan mayor fragilidad”.

La misma frase fue repetida en distintos momentos de su visita a España como síntesis de su visión sobre la responsabilidad social del Estado.

Otro de los apartados del discurso estuvo dedicado a la familia y al derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos.

“Reviste particular importancia la familia, realidad humana primera y fundamento natural de la comunidad (…) La familia será siempre la primera escuela de humanidad”.

Asimismo defendió: “Respetar siempre el derecho primario e inalienable de los padres a elegir el tipo de educación y de formación que reciben sus hijos, en coherencia con sus propias convicciones morales, culturales y religiosas”.

León XIV recibe a víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia

La jornada del Pontífice incluyó además una reunión de una hora con seis víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Durante el encuentro, las víctimas trasladaron propuestas sobre cómo mejorar la respuesta de la Iglesia ante estos casos.

Sin embargo, el encuentro tuvo lugar en medio de la polémica por las víctimas que denuncian que ha faltado representatividad de ellos en los actos del papa en esta gira.

La reunión se produjo en un contexto de fuerte sensibilidad social tras los informes sobre abusos en el ámbito eclesial en España y formó parte de los esfuerzos del Vaticano por reforzar la atención a los supervivientes y promover medidas de reparación.

Un discurso que marca el tono de su pontificado

La intervención de León XIV en las Cortes Generales deja una imagen nítida de las prioridades que han comenzado a definir su pontificado: defensa de la paz y del derecho internacional, oposición al rearme, protección de los inmigrantes, combate contra la polarización política, defensa de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural y reivindicación de la libertad religiosa.

Ante una Europa atravesada por conflictos geopolíticos, tensiones migratorias y divisiones políticas crecientes, el papa presentó una propuesta basada en la dignidad humana como criterio último de la acción pública. Un mensaje que encontró eco en una larga ovación parlamentaria y que consolida una de las líneas maestras de su magisterio: la convicción de que la política solo recupera su legitimidad cuando coloca a la persona en el centro de todas sus decisiones.

León XIV también introdujo una reflexión histórica al recordar la tradición intelectual de la Escuela de Salamanca y los debates sobre la conquista de América, los derechos humanos y los límites del poder.

Reconoció que la Iglesia no siempre estuvo a la altura de los principios que proclamaba: “Hay que reconocer que la sociedad y la misma Iglesia no siempre estuvieron a la altura de las intuiciones que encontraban eco en su propia tradición cristiana”, destacó.

Asimismo, elogió a los pensadores que comprendieron que existían “límites morales al poder” y que “la razón no podía ser invocada para legitimar cualquier fuerza o interés propio que pareciera conveniente”.

León XIV deja mensajes firmes y contundentes durante su visita a España, más allá del discurso religioso y eclesiástico. Al situar las cuestiones de justicia en el centro de sus intervenciones públicas, el papa recuerda al papa Francisco y disminuye la distancia entre el Vaticano y las problemáticas políticas y sociales que afectan a la población.

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