Un avión de combate militar francés Rafale derribó un dron que entró en el espacio aéreo de Letonia, miembro de la OTAN, procedente de Rusia este lunes 8 de junio, en el último de una serie de incidentes de seguridad similares en las regiones fronterizas orientales de Europa.

El Ejército letón, sin precisar quién lanzó el dron, afirmó que este procedía de Rusia "como resultado de una guerra electromagnética rusa". El primer ministro letón, Andris Kulbergs, en una publicación en X, elogió la "rápida toma de decisiones y la actuación profesional" ante el incidente.

Un portavoz del Ejército francés confirmó que aviones de guerra franceses habían derribado un dron no identificado, y un funcionario de la OTAN señaló que el hecho "demuestra una vez más la determinación y la capacidad de la OTAN para disuadir y defenderse".

La decisión final de derribar el dron fue tomada por el mando de la OTAN, según declaró a la prensa el ministro de Defensa letón, Raivis Melnis.

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Letonia afirmó que Rusia había sido identificada como país que utilizaba armas electrónicas antes de que el dron entrara en el país y fue derribado a las 07:05 GMT cerca del pueblo de Berzgale, a unos 30 km (18 millas) de la frontera.

Nadie resultó herido y no se produjeron daños materiales, dijo Melnis.

Las autoridades habían advertido previamente a los habitantes de las regiones del este de Letonia que permanecieran en sus casas debido a la amenaza.

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Preocupaciones por los efectos indirectos

La presencia de drones militares en el espacio aéreo de los países vecinos de Rusia ha avivado la preocupación de que la invasión de Rusia contra Ucrania, que inició hace más de cuatro años, se esté extendiendo hacia las fronteras de la OTAN.

Este lunes se encontraron fragmentos de un dron ucraniano en un campo de Moldavia , tras haber entrado en territorio ucraniano. Chisináu atribuyó el incidente a Moscú.

El ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, afirmó que los incidentes en Letonia y Moldavia "confirman que la continua agresión del Kremlin contra Ucrania supone una amenaza más allá de las fronteras" del país invadido.

Un oficial del Ejército declaró a Reuters en mayo que Letonia estaba reforzando sus defensas antidrones. Kiev ha intensificado los ataques con drones de largo alcance contra Rusia, incluso en la zona del mar Báltico, donde varios drones militares ucranianos se han adentrado en el espacio aéreo de Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia.

Ucrania atribuyó los incidentes a Rusia, que supuestamente interfirió en las trayectorias de los drones mediante guerra electromagnética.

El avión militar francés que derribó el dron forma parte de la misión de la Policía Aérea del Báltico de la OTAN, que patrulla los cielos de Letonia , Lituania y Estonia desde que se unieron a la OTAN en 2004.

La misión también incluye actualmente cazas F-16 rumanos y portugueses. El pasado mayo, un avión militar rumano que participaba en la misión de la Policía Aérea del Báltico derribó un presunto dron ucraniano sobre Estonia.

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Con Reuters

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

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