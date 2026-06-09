Cada día tiene su decepción del sueño americano. Tras las dificultades del equipo de Irak, le toca el turno a uno de los árbitros del Mundial, al que se le ha denegado el acceso al territorio estadounidense.

Omar Abdulkadir Artan, árbitro somalí que debía pitar durante el Mundial de 2026, fue rechazado, según denunció el lunes 8 de junio a la AFP un responsable somalí.

Omar Abdulkadir Artan "figura entre los árbitros más respetados de África" y "denegarle la entrada a Estados Unidos e impedirle arbitrar (…) no solo le perjudica a él, sino que también socava el compromiso del fútbol con la equidad, el mérito y el espíritu del juego limpio", lamentó Ciise Aden Abshir, alto asesor del Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia, en declaraciones a la AFP.

"La comunidad futbolística debería apoyarle en estos momentos difíciles", añadió este ex capitán de la selección nacional somalí.

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Aún se desconocen los motivos de la prohibición de ingreso. Omar Abdulkadir Artan disponía de un visado en regla, según Ciise Aden Abshir.

Somalia es uno de los muchos países cuyos ciudadanos están sujetos a una prohibición de viajar a Estados Unidos, impuesta por la administración de Donald Trump.

Un héroe en su país

Omar Abdulkadir Artan iba a ser el primer árbitro somalí en actuar en una fase final del Mundial. A sus 34 años, formaba parte de los 52 jueces seleccionados para pitar en el Mundial coorganizado en junio y julio por Canadá, México y Estados Unidos.

"Elogio el esfuerzo, la profesionalidad y la integridad demostrados por el árbitro Omar, que se ha convertido en una fuente de inspiración para la nueva generación de somalíes", se congratuló el día de su nombramiento Hassan Sheikh Mohamud, presidente de este país que nunca se ha clasificado para un Mundial.

Titular de estatus de la FIFA desde 2018, Artan arbitra en la liga somalí y fue nombrado mejor árbitro del año por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en 2025.

Somalia está en el punto de mira de Donald Trump. A finales de noviembre de 2025, el presidente estadounidense profirió comentarios extremadamente insultantes hacia este país africano y manifestó su intención de poner fin al estatus especial que protege a los ciudadanos somalíes de la expulsión.

Adaptado de su versión original en francés

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