China no se apartará de su compromiso de salvaguardar los intereses comunes con Corea del Norte ni vacilará en su apoyo a Kim Jong-un, le transmitió el presidente Xi Jinping al líder norcoreano este lunes 8 de junio durante una inusual cumbre celebrada en Pyongyang, en un momento en que Beijing busca acercarse más a su vecino.

Ambos líderes deben fortalecer sus lazos estratégicos y proteger firmemente su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo, le manifestó el líder chino al norcoreano, según se lee en un resumen oficial chino de la reunión.

La visita de dos días de Xi Jinping, su primera en siete años a ese país, llega en un momento en que la economía del gigante asiático, fortalecida por los crecientes lazos comerciales y militares con Rusia, podría impulsar la confianza de Kim Jong-un en las negociaciones.

"Estoy profundamente complacido y también siento una especial sensación de cercanía", expresó el presidente chino, en el que también es su primer viaje internacional de este año.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

No importa cómo cambie la situación internacional, le reafirmó a Kim Jong-un, China seguirá valorando su amistad tradicional con Corea del Norte, apuntó el documento oficial.

"El firme apoyo al liderazgo del camarada secretario general Kim Jong-un en la causa socialista de la RPDC (República Popular Democrática de Corea) no cambiará, y la firme determinación de salvaguardar los intereses comunes y un buen entorno estratégico no cambiará", añadió Xi Jinping.

El líder chino fue recibido con una alfombra roja por Kim Jong-un y su esposa, Ri Sol Ju, junto con una guardia de honor, mientras los niños le entregaban ramos de flores, como evidencian las imágenes de los medios estatales chinos.

Xi Jinping, general secretary of the Communist Party of China Central Committee and Chinese president, attended on Monday a welcome ceremony at Kim Il Sung Square in Pyongyang held by Kim Jong Un, general secretary of the Workers' Party of Korea and president of the State Affairs… pic.twitter.com/lL7PvmHrdL — China Xinhua News (@XHNews) June 8, 2026

Se dispararon 21 cañonazos en la Plaza Kim Il Sung de la capital, escenario de desfiles militares y celebraciones estatales, mientras los espectadores, que parecían diminutos junto a los enormes retratos de los líderes, coreaban consignas y soltaban globos, según informó la agencia de noticias Xinhua.

Las relaciones bilaterales se encuentran en un "nuevo punto de partida histórico", aseguró previamente Xi Jinping, antes de instar a un mayor intercambio en áreas que van desde la diplomacia, la aplicación de la ley y el ejército hasta la agricultura, el comercio, la tecnología y la construcción.

Se alcanzó un "consenso importante" durante las conversaciones, adelantó el presidente chino durante un banquete que Kim Jong-un ofreció para la pareja presidencial china, según los medios estatales de Beijing.

Leer tambiénCorea del Norte: Xi Jinping viaja a Pyongyang para seducir a Kim Jong-un

"Activo estratégico"

Xi Jinping había pedido a Kim Jong-un que "se oponga a la hegemonía, al autoritarismo y a todos los intentos y conspiraciones para revivir el militarismo que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de la región", en declaraciones publicadas este lunes en los medios estatales norcoreanos.

"La cumbre Xi-Kim es un recordatorio de que Beijing sigue viendo a Pyongyang como un activo estratégico", destacó Craig Singleton, investigador principal sobre China en la Fundación para la Defensa de las Democracias. Los vecinos, junto con Rusia e Irán, comparten el interés de contrarrestar el poder de Estados Unidos y tensar sus alianzas, agregó.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, es recibido por el presidente chino, Xi Jinping, en una cumbre en Beijing en septiembre de 2025.

El líder chino también se comprometió a trabajar con Corea del Norte para promover un multilateralismo justo y ordenado y una globalización económica inclusiva, con la paz y la estabilidad regionales a largo plazo como objetivo común.

"Su visita tiene como objetivo mantener viva la tradición en unas condiciones muy diferentes a las de su último viaje", afirmó John Delury, investigador principal de la Asia Society, en una publicación en X.

Las avenidas de Pyongyang se llenan de banderas

Las banderas de ambos países adornaban las principales avenidas de la capital norcoreana en un video difundido por Xinhua.

El presidente Xi Jinping viajó acompañado por su esposa, Peng Liyuan; el jefe de gabinete de facto, Cai Qi; el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi; el ministro de Defensa, Dong Jun, y el ministro de Comercio, Wang Wentao.

El año pasado recibió, a Kim Jong-un y a otros líderes en un desfile militar masivo en Beijing, junto al presidente ruso Vladimir Putin.

Desde entonces, Pyongyang ha reanudado los cruces en la frontera china y ha intensificado los intercambios que se habían congelado durante la pandemia de Covid-19, mientras que Air China reanudó los vuelos entre las capitales en marzo.

Ambos deberían aprovechar el restablecimiento de los vínculos como "una oportunidad para ampliar los intercambios entre los pueblos", sostuvo el líder chino ante Kim Jong-un durante su reunión.

"La sostenibilidad de la mejoría de las relaciones entre Corea del Norte y Rusia y el fortalecimiento de los lazos entre Corea del Norte y China pueden influir en cuánto tiempo Kim Jong-un podrá seguir ignorando a Washington y Seúl", apuntó Sydney Seiler, del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Washington.

En vísperas de la llegada de Xi Jinping, Pyongyang buscó demostrar su poderío al revelar planes para un destructor naval de 10.000 toneladas y reafirmar su estatus como Estado con armas nucleares.

Corea del Norte probablemente cuenta con un arsenal nuclear de unas 60 ojivas, frente a las 50 de hace un año, según informó el domingo el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo.

El grupo estima que Corea del Norte está aumentando la producción de material fisionable más allá de un nivel que ya es suficiente para al menos 30 ojivas más.

Con Reuters

Este artículo fue adaptado de su versión original en inglés

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más