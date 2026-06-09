En el marco de la gira de una semana por España, la primera a un país de la Unión Europea, el papa León XIV se reunió este 8 de junio en Madrid con seis supervivientes de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y prometió considerar sus sugerencias sobre cómo la Iglesia Católica puede mejorar su respuesta a la crisis, según informó el Vaticano.

“El Papa escuchó con afecto y atención, les aseguró su cercanía —y la de toda la comunidad eclesial— y se comprometió a garantizar que las sugerencias recibidas sirvan de base para futuros esfuerzos, para que la Iglesia sea verdaderamente un lugar seguro y espiritualmente sano donde las heridas encuentren consuelo y sanación”, decía un comunicado del portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

Los sobrevivientes relataron sus historias al papa. Las víctimas en España y otros países se han quejado durante mucho tiempo de que la respuesta de la Iglesia al escándalo a menudo resultaba revictimizante, y que frecuentemente se las acusaba de buscar únicamente dinero o de querer perjudicar a la Iglesia.

Este encuentro marca una distancia al silencio de su antecesor, el papa Francisco. El encuentro de León XIV marcó la primera vez que se tiene constancia de que haya conversado con víctimas durante una visita al extranjero, pero de ninguna manera era la primera vez que escuchaba de primera mano a los supervivientes.

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Además, siguió la tradición de los papas de reunirse con supervivientes de abusos durante sus viajes al extranjero. La cita duró aproximadamente una hora y tuvo lugar en la embajada del Vaticano en Madrid.

Desde Associated Press informaron que algunos grupos de víctimas se han quejado de que los afectados con los que el papa León XIV se reunió fueron aquellos que no habían denunciado públicamente los crímenes del clero ante los medios de comunicación españoles ni ante otros.

Varios grupos que representan a supervivientes, que no fueron incluidos, afirmaron no haber sido informados sobre el encuentro y organizaron una pequeña protesta frente a la embajada del Vaticano en Madrid.

Juan Cuatrecasas, portavoz de la asociación Infancia Robada, dijo que se alegra de que un grupo de víctimas del plan de reparación pueda ser escuchado por el pontífice, pero no representan a todas las víctimas, además de que tampoco se reunió con las principales asociaciones que han denunciado los abusos.

“En el fondo, están siendo utilizados por la Iglesia, por la Conferencia Episcopal, para limpiar la imagen de una Iglesia española que nunca ha estado a la altura de sus víctimas”, cuestionó.

Llamado a los Obispos

Más temprano, el papa se reunió en la sede de la Conferencia Episcopal con los obispos católicos españoles, a quienes les pidió “escucha y justicia” para las víctimas.

También les pidió "reparación" por todos los abusos, que definió como "una plaga" en el seno de la Iglesia. "Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación", afirmó.

"Uno de los encuentros más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluidos miembros del clero", agregó el primer papa estadounidense.

Historial de abusos en España

España comenzó recientemente a afrontar su crisis de abusos sexuales por parte del clero con el sistema de reparaciones que se puso en marcha a principios de este año. Se trata de un modelo mixto Estado-Iglesia que otorga al defensor del pueblo español la última palabra en la concesión de indemnizaciones a las víctimas.

En 2023, el defensor del pueblo español publicó un demoledor informe de 800 páginas que estimaba que había cientos de miles de posibles víctimas en España a lo largo de las décadas, basándose en una encuesta realizada a 8.000 personas. El informe también examinó 487 casos conocidos.

Los obispos españoles rechazaron la estimación, afirmando que su propia investigación había descubierto 728 abusadores sexuales dentro de la Iglesia desde 1945.

La jerarquía católica española solo recientemente ha comenzado a afrontar su legado de abusos y encubrimiento, después de haber minimizado durante mucho tiempo la gravedad del escándalo que salió a la luz gracias a las investigaciones del diario El País.

El medio español reportó 1.621 acusados y 3.109 víctimas. Cuando inició la investigación encontraron 34 casos, en 2018, pero la Iglesia solo admitió cuatro. Luego, el medio habilitó un correo en el que cientos de víctimas y testigos han escrito, hasta este año, su caso. Dichos informes han sido entregados a las autoridades competentes.

El activista español Miguel Hurtado se mostró consternado por el hecho de que el Papa no tuviera previsto reunirse con sobrevivientes en la abadía de Montserrat, en las afueras de Barcelona, ​​donde Hurtado afirma haber sufrido abusos durante su adolescencia.

León XIV visitará el miércoles Montserrat, que fue incluida en el informe del defensor del pueblo de 2023, y almorzará con sus monjes benedictinos.

"Comprométanse públicamente a limpiar la Iglesia de abusadores y de quienes los encubren", agregó.

Otros países e iglesias han establecido mecanismos de reparación, similares a los de España, para compensar a los supervivientes y proporcionarles terapia, pero el español es inusual porque otorga al gobierno un papel importante en el proceso y la última palabra en los pagos.

Con AP, EFE, Reuters y medios locales

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