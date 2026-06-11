El fútbol ya ha celebrado mundiales en la Italia de Mussolini, la Argentina de Videla y el Qatar de las monarquías petroleras señaladas en la muerte de miles de inmigrantes que trabajaron en la construcción de los estadios, pero en todos los casos cualquier escenario de represión o excesos jamás trascendió ni a las selecciones participantes ni a los visitantes.

Estados Unidos, que albergará 78 de los 104 partidos del Mundial a partir de este 12 de junio, ha sido escenario de episodios y prácticas que, en cualquier otra circunstancia, abochornarían a la organización, pero en el caso de Norteamérica son sistemáticamente soslayados por la FIFA.

Este es el compendio de entuertos, excesos y conflictos que rodean al máximo evento del fútbol mundial a horas de su inauguración:

Irán: el equipo indeseado

El conflicto en Medio Oriente ha terminado salpicando al ‘Team Melli’, como se conoce a la selección de fútbol de Irán, que fue la tercera en clasificarse al Mundial, después de Japón y Nueva Zelanda.

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Luego de que incluso el presidente Donald Trump señalara que no debía quedarse en Estados Unidos “por su propia vida y seguridad”, el equipo ha tenido que trasladar su base de preparación de Arizona a Tijuana, en México, a pesar de que sus partidos de primera ronda serán en Los Ángeles y Seattle.

15 miembros de su delegación, incluyendo el presidente de la federación Mehdi Taj, han visto negadas sus visas, por supuestos vínculos con la Guardia Revolucionaria de Irán.

Además, el combinado solo tendrá permitido trasladarse a territorio estadounidense la noche antes de cada partido, “gracias a la generosidad del presidente Donald Trump”, como aseguró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que negó versiones de que tendrían que viajar el mismo día.

El portero de la selección nacional de Irán, Alireza Beiranvand, hace un gesto a los aficionados al salir del hotel del equipo para una sesión de entrenamiento antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Tijuana, México, el 9 de junio de 2026.

A Irán también se le ha retirado la asignación de entradas que la FIFA suele destinar a todas las federaciones, “a pesar de que muchos aficionados al fútbol iraní, confiando en el proceso oficialmente anunciado, ya habían hecho los planes necesarios para asistir a los partidos”, como indica el comunicado de la federación.

Ante esto, la FIFA se limitó a emitir un boletín asegurando que “está trabajando estrechamente con la Federación de Fútbol de Irán para identificar soluciones conformes que maximicen las oportunidades para que los aficionados iraníes asistan a los partidos”.

Ahora, el ministro de Deportes Ahmad Donyamali ha anunciado que la selección está dispuesta a retirarse de los partidos, si se muestran banderas o se gritan consignas contra el equipo.

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El mejor árbitro de África de vuelta en casa

A Omar Abdulkadir Artan, que esperaba convertirse en el primer árbitro somalí en oficiar en una Copa del Mundo, se le negó la entrada a Estados Unidos por supuestamente representar una amenaza para la seguridad nacional, luego de ser entrevistado durante 11 horas en el aeropuerto de Miami.

Según voceros de la Administración Trump, Artan, que fue declarado como el mejor árbitro del continente africano en 2025, tenía vínculos con "presuntos miembros de organizaciones terroristas".

Los ciudadanos de Somalia tienen prohibición total de entrada, en medio de una fuerte escalada retórica de Trump, quien ha calificado a la nación del Cuerno de África como un “país podrido”.

La campaña fue tan intensa que dio lugar a las violentas redadas en Minnesota, hogar de miles de inmigrantes somalíes, que dejaron dos ciudadanos estadounidenses muertos a manos de agentes federales de inmigración.

Pero en el caso de Artan, él no solo contaba con la acreditación de la FIFA y una visa aprobada, sino con un pasaporte diplomático que su Gobierno le había emitido para facilitar su trámite migratorio.

La FIFA, que designó a Artan y debía recibirlo en un campamento para jueces en Miami, se limitó a anunciar que el árbitro de 34 años no podrá pitar ningún partido durante el torneo.

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Perros detectores contra Cannavaro

Imágenes de la partida de la selección de Senegal desde Raleigh, Carolina del Norte, y la llegada de Uzbekistán a Nueva York se hicieron virales, cuando se observó a funcionarios de seguridad aeroportuaria efectuando requisas exhaustivas que en el caso del país asiático incluyeron perros policía.

Detectores de metales y zapatos retirados para los senegaleses, bolsillos y mochilas vaciados, registros de equipaje y perros olfateando a los uzbekos fueron dos escenas que levantaron cuestionamientos en las redes sociales, por el rigor de los registros.

Las dos selecciones negaron que hubieran recibido un trato vejatorio o excesivo y atribuyeron los controles al hecho de que para ambas ese registro sustituyó al paso por el área de embarque del aeropuerto, donde son habituales este tipo de requisas, ya que se les permitió el traslado directo entre avión y autobús.

😳🐕REGISTRO SUPER ESTRICTO HASTA CON PERROS Así fue el protocolo de seguridad con la Selección de Uzbekistán previo al amistoso contra Países Bajos en Estados Unidos.🇺🇿 pic.twitter.com/D1SzMEYZcP — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) June 8, 2026

“Era un control normal de los que se hacen en cualquier aeropuerto, solo que en Estados Unidos se ha hecho directamente en la pista”, matizó Fabio Cannavaro, capitán del equipo italiano campeón del mundo en 2006, que hoy dirige a la selección uzbeka.

Sin embargo, menos anecdótico fue el caso de Aymen Hussein, el jugador estrella del equipo iraquí, quien fue retenido durante siete horas en el aeropuerto O’Hare de Chicago, con inspección de su teléfono incluida. En el mismo procedimiento, el fotógrafo oficial de la delegación, Talal Salah, fue declarado inadmisible y devuelto a Irak.

Hussein ha tenido una vida turbulenta debido a la violencia yihadista en su país. Su padre, un oficial del Ejército, murió en servicio en un ataque de Al Qaeda en 2008 y su hermano fue secuestrado en 2014 por combatientes del autodenominado Estado Islámico y aún permanece desaparecido. El resto de la familia enfrentó desplazamiento forzado por la guerra.

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Escoceses en el limbo

Pero no solo asiáticos y africanos han sufrido los rigores de la política migratoria estadounidense. Decenas de aficionados escoceses que habían comprado boletas para seguir a su selección han visto revocado su permiso de viaje a Estados Unidos a última hora.

Jóvenes aficionados escoceses exhiben una bandera antes de un partido amistoso entre Bolivia y Escocia en Harrison, Nueva Jersey, el sábado 6 de junio de 2026.

Al igual que los ciudadanos de la Unión Europea, los de Reino Unido solo necesitan apelar al Sistema Electrónico de Autorización de viaje (ESTA) para activar sus permisos de ingreso, en lugar de tener que tramitar visas.

Sin embargo, algunos viajeros se han enterado en el aeropuerto de que el estatus de su ESTA ha cambiado de “aprobado” a “pendiente”, con lo que ahora deben organizar viajes de última hora a consulados estadounidenses o arriesgarse a perder la inversión hecha para asistir al Mundial de fútbol más caro de todos los tiempos.

Fuego cerca de la concentración inglesa

Nueve personas resultaron heridas el 7 de junio, cuando se desató un tiroteo a seis kilómetros del Swope Soccer Village, que se ha convertido en el campamento base de la selección inglesa en Kansas City, Missouri.

Ninguno de los afectados sufrió heridas que amenazaran la vida, aunque tres tuvieron que ser trasladados a hospitales locales, pero el episodio pone de relieve una amenaza siempre presente para eventos deportivos en suelo estadounidense, la violencia armada.

Vista del Arrowhead Stadium, una de las sedes del Mundial de fútbol en Kansas City, Missouri, el 8 de junio de 2026.

Más de 500 tiroteos masivos tuvieron lugar en el país en 2025, de acuerdo con cifras del Gun Violence Archive, con saldo de 30 fallecidos.

La última vez que el deporte se vio afectado por hechos de este tipo fue precisamente en Kansas City, donde una persona murió y 22 resultaron heridas en un tiroteo durante las multitudinarias celebraciones por el triunfo de los Chiefs en el Super Bowl de 2024.

La amenaza latente de ICE

Enfrentamientos recientes de la Administración Trump con activistas de inmigración han desatado el temor de que una redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) puede desatarse en Nueva York justo durante el Mundial de fútbol.

“Verán más agentes del ICE de los que nunca han visto”

Durante una entrevista con ‘Fox News’, el llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, rechazó las protestas contra el polémico centro de detención de ICE, Delaney Hall, en Nueva Jersey y cuestionó también el plan presentado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, para proteger a la ciudad de la aplicación violenta de las leyes migratorias.

“Verán más agentes del ICE de los que nunca han visto”, prometió Homan en la entrevista, sin anunciar planes concretos para el despliegue, pero afirmando que el mismo se destinaría a proteger a deportistas y turistas.

“El fútbol no podría existir sin los inmigrantes”, respondió en X el alcalde Zohran Mandani, un ferviente fanático del Arsenal inglés. “Los inmigrantes juegan y entrenan el deporte, trabajan en los estadios, llenan las gradas y hacen posible celebraciones como la Copa del Mundo”, remarcó.

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Con Reuters, AP y medios locales

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