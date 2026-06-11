Estados Unidos inició una nueva ronda de ataques contra múltiples objetivos en Irán este miércoles 10 de junio, mientras el presidente Donald Trump promete una ofensiva mayor si no se llega a un acuerdo de paz.

"Los ataques son en respuesta a la agresión continua e injustificada de Irán", aseguró el Comando Central del Ejército en una publicación en X y agregó que los ataques comenzaron después de la medianoche en Teherán.

El máximo mando militar conjunto de Irán respondió a la arremetida estadounidense advirtiendo que dispararía contra cualquier embarcación que intentara atravesar el estrecho de Ormuz, que lleva meses prácticamente cerrado. Los medios iraníes informaron que dos barcos fueron atacados.

En una publicación posterior, el Comando Central de Estados Unidos negó que el estrecho estuviera cerrado, afirmando que los buques comerciales seguían transitándolo a pesar de las amenazas de Irán.

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Trump había declarado horas antes que embarcaciones habían estado cruzando el estrecho sin el permiso de Irán como parte de una misión militar clandestina.

Los ataques estadounidenses son el último acontecimiento en un intercambio de ataques cada vez más intenso que amenaza con reavivar una guerra a gran escala, la cual se detuvo a principios de abril cuando ambas partes acordaron un frágil alto el fuego.

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Trump le dijo a 'Fox News' que los ataques cesarían pronto, pero que los "bombardearía sin piedad" si los líderes de Irán no firmaban un acuerdo con Estados Unidos de inmediato.

Las agencias de noticias iraníes informaron de explosiones en varias ciudades del sur de Irán, entre ellas Sirik, Kangan, Bandar Abbas y Minab.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, presentó la medida como un esfuerzo para obligar a Irán a llegar a un acuerdo que ponga fin al conflicto, y declaró a los periodistas durante una visita al Comando Central en Florida que los ataques "promoverían los intereses militares de EE. UU. y también mejorarían su posición diplomática".

"Esta noche les daremos un duro golpe, y esperamos que Irán tome una buena decisión", dijo antes de la ofensiva del miércoles. "Si tenemos que negociar con bombas, negociaremos con bombas".

Estados Unidos e Irán han intercambiado disparos en varias ocasiones desde que entró en vigor el alto el fuego provisional, mientras los negociadores han intentado sin éxito poner fin a la guerra, que ya lleva cuatro meses.

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Trump ha afirmado repetidamente que un acuerdo está cerca, aunque no se ha visto ningún avance, al tiempo que ha amenazado con reanudar los bombardeos.

El Ejército estadounidense atacó sistemas de defensa aérea y estaciones de radar en el estrecho de Ormuz después de que un helicóptero de ataque estadounidense fuera derribado cerca de esta vía marítima estratégica el lunes.

Irán respondió con ataques con misiles y drones contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Bahrein. Un funcionario estadounidense afirmó que no se registraron daños significativos.

Irán acusa a Estados Unidos de atacar los embalses que suministraban agua potable a 10 aldeas y de violar el derecho internacional.

"Esto no es daño colateral, sino un crimen de guerra premeditado y una flagrante violación de los derechos humanos", declaró Esmaeil Baghei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

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Con Reuters

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