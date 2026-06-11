Lo esencial:
- El Ejército de Estados Unidos afirmó que completó una nueva oleada de ataques de precisión contra objetivos en Irán.
- El mando militar iraní declaró el cierre total del estrecho de Ormuz y advirtió que atacará cualquier buque que intente transitar por esa vía marítima.
- El Comando Central de EE. UU. desmintió los reportes de medios estatales iraníes sobre supuestos impactos contra su flota y aseguró que ningún buque de guerra estadounidense fue alcanzado en el estrecho de Ormuz.
- Baréin, Kuwait y Jordania reportaron ataques iraníes durante la mañana de este jueves.
- El ministerio de Exteriores de Irán afirmó que el alto el fuego pactado con Washington el pasado 8 de abril quedó "prácticamente sin sentido" tras la reciente noche de bombardeos estadounidenses.
- La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) confirmó el cierre total y definitivo del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".
A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 11 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente:
Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales
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