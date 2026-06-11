Lo esencial:

El Ejército de Estados Unidos afirmó que completó una nueva oleada de ataques de precisión contra objetivos en Irán.

El mando militar iraní declaró el cierre total del estrecho de Ormuz y advirtió que atacará cualquier buque que intente transitar por esa vía marítima.

y advirtió que atacará cualquier buque que intente transitar por esa vía marítima. El Comando Central de EE. UU. desmintió los reportes de medios estatales iraníes sobre supuestos impactos contra su flot a y aseguró que ningún buque de guerra estadounidense fue alcanzado en el estrecho de Ormuz.

a y aseguró que ningún buque de guerra estadounidense fue alcanzado en el estrecho de Ormuz. Baréin, Kuwait y Jordania reportaron ataques iraníes durante la mañana de este jueves.

durante la mañana de este jueves. El ministerio de Exteriores de Irán afirmó que el alto el fuego pactado con Washington el pasado 8 de abril quedó "prácticamente sin sentido" tras la reciente noche de bombardeos estadounidenses.

tras la reciente noche de bombardeos estadounidenses. La Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA) confirmó el cierre total y definitivo del estrecho de Ormuz "hasta nuevo aviso".

A continuación, las noticias más relevantes de la jornada del 11 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente:

Con información de EFE, AFP, Reuters y medios locales

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