La Guardia Revolucionaria iraní declaró haber atacado con drones a la Quinta Flota estadounidense en Bahrein en respuesta a los ataques estadounidenses contra zonas del sur de Irán.El Ministerio de Salud de Líbano informó que al menos ocho personas murieron en un ataque israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur del país, antes de que el Ejército de Israel emitiera una advertencia formal de evacuación para la zona.