Lo esencial:
- El Ejército estadounidense anunció el martes 9 de junio el lanzamiento de nuevos ataques contra Irán después de que el presidente Donald Trump prometiera responder al derribo de un helicóptero militar en Ormuz.
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El canciller iraní, Abbas Araqchi, respondió a Washington: " Abandonen nuestra región si quieren estar a salvo".
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La Guardia Revolucionaria iraní declaró haber atacado con drones a la Quinta Flota estadounidense en Bahrein en respuesta a los ataques estadounidenses contra zonas del sur de Irán.El Ministerio de Salud de Líbano informó que al menos ocho personas murieron en un ataque israelí contra la ciudad de Tiro, en el sur del país, antes de que el Ejército de Israel emitiera una advertencia formal de evacuación para la zona.
- El Ejército israelí emitió una orden de "evacuación" para los residentes de de Tiro, incluyendo el barrio cristiano, la primera para toda la ciudad.
- Un helicóptero de ataque del Ejército de EE. UU. cayó cerca del estrecho de Ormuz en circunstancias desconocidas. Sus dos tripulantes fueron rescatados sanos y salvos.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, las principales noticias este 9 de junio relacionadas con la guerra en Medio Oriente:
Con EFE, AFP, Reuters, AP y medios locales
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