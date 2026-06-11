El recuento para determinar quién será el próximo presidente de Perú volvió a ralentizarse y a ajustarse al entrar en su cuarto día este miércoles 10 dejunio, con la contienda aún en el aire y con la probabilidad de que se decida tras una larga revisión de los votos impugnados.

Con la mayoría de los votos nacionales ya contabilizados, la conservadora Keiko Fujimori redujo la ventaja del izquierdista Roberto Sánchez gracias al apoyo procedente de los peruanos en el exterior.

Sánchez tomó la delantera el lunes, impulsado por el voto rural, y llegó a tener una ventaja de hasta 50.000 votos antes de que Fujimori comenzara a recortarla el martes.

Sánchez ahora lidera con un 50,01% frente al 49,98% de Fujimori, con un 98% de los votos escrutados por la ONPE (Organización Nacional de Política Electoral) de Perú.

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Solo alrededor del 10% de los centros de votación que quedan por escrutar corresponden a Perú, mientras que el resto son del extranjero. El voto en el exterior se ha inclinado mayoritariamente a favor de Fujimori, quien actualmente lidera con aproximadamente el 63%.

Pero todos esos votos representan apenas una quinta parte del 2,1% restante de los colegios electorales pendientes de escrutinio. El 80% restante corresponde a votos impugnados que serán sometidos a revisión judicial.

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Omar Awapara, secretario general del grupo local de observación electoral Transparencia, explicó que debido a lo reñida que está la contienda, es probable que el ganador se decida durante una revisión por parte del Jurado Electoral Especial de Perú.

"Llegaremos a un punto en que la diferencia entre los candidatos sea mayor que los votos (en disputa) que quedan por contar, y entonces estará más claro", dijo Awapara, quien agregó que hay aproximadamente 400.000 votos en los colegios electorales en disputa.

"Todavía quedan muchos votos por contar que pueden inclinar la balanza hacia un lado u otro", expresó Awapara y añadió que todo el proceso podría tardar algunas semanas antes de que se determine un ganador.

Ambos candidatos han pedido paciencia en repetidas ocasiones y han evitado hacer declaraciones definitivas antes del recuento total de votos. Sin embargo, Sánchez, quien lideró el recuento rápido de Ipsos el domingo pasado, que predijo con precisión los resultados de elecciones anteriores, ha comenzado a endurecer su postura respecto al recuento.

"Hay que defender la democracia", declaró Sánchez a los periodistas el miércoles.

"Hemos solicitado una reunión (con observadores internacionales) para intercambiar opiniones sobre todos estos acontecimientos extraños, inusuales y cuestionables que se están desarrollando", añadió.

Los observadores de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea declararon el miércoles que la votación se había desarrollado con normalidad y que, debido al estrecho margen de la contienda, era necesario un recuento final.

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Con Reuters

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