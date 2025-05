27/05/2025 · 10:09 AM

El Ejército israelí intensifica sus ataques a lo largo de la Franja de Gaza, donde este lunes 26 de mayo deja al menos 52 personas muertas, incluidas 36 víctimas mortales por el bombardeo a una escuela donde se refugiaban decenas de desplazados, indicó la Defensa Civil palestina. Entretanto, el Gobierno de Benjamin Netanyahu rechazó una nueva propuesta de alto el fuego. La oferta, que incluía un alto el fuego por 70 días y la liberación de 11 rehenes, fue aceptada por Hamás y coincidía con una presentada por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, según un alto funcionario palestino, citado por la agencia de noticias Reuters.

Nueva semana y nueva oleada de letales ataques israelíes contra la Franja de Gaza. Al menos 52 personas han muerto este lunes 26 de mayo por bombardeos del Estado de mayoría judía, detalla la Defensa Civil del territorio palestino.

Entre las víctimas mortales se encuentran 36 palestinos que estaban refugiados en una escuela del distrito de Al Daraj, en la Ciudad de Gaza, junto a decenas de personas más forzosamente desplazadas por las hostilidades en curso.

Los equipos de rescate afirmaron que entre los muertos en ese asalto contabilizaron mujeres y niños.

Por su parte, el Ejército israelí justificó su ataque al señalar que “terroristas de primera importancia” se encontraban en la escuela, utilizada como un “centro de mando y control de Hamás y la Yihad Islámica”, sin brindar pruebas para respaldar esta afirmación.

“El centro de mando y control se utilizó (…) para planificar y recabar información con el fin de llevar a cabo atentados (…) contra civiles israelíes y tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel”, precisó un comunicado de la institución castrense.

Asimismo, 19 personas murieron en un bombardeo israelí contra una casa en la localidad de Jabalia, en el norte del enclave, según informó la Defensa Civil de Gaza.

“Los equipos de Defensa Civil (…) trasladaron al hospital a 19 mártires de la masacre de la familia Abd Rabbo, después de que aviones de guerra atacaran la casa esta madrugada en la localidad de Jabalia” declaró a la agencia de noticias AFP el portavoz de los servicios de rescate, Mahmoud Bassal.

Además, el Ejército israelí emitió una nueva orden de "evacuación"-acción constantemente descrita por la ONU como desplazamiento forzado- para los residentes de algunas zonas de Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza.

Para justificar el nuevo llamado con el que cientos de personas se ven obligadas a desplazarse de forma reiterada, los militares señalaron que se han disparado cohetes desde esa localidad.

“Las organizaciones terroristas siguen disparando cohetes desde sus zonas. El sector de Khan Younis se considera una zona de combate peligrosa y ha sido advertida en varias ocasiones. Evacuan inmediatamente hacia el oeste”, escribió en las redes sociales el portavoz del Ejército israelí, Avichay Adree.

En total, las fuerzas israelíes indicaron haber atacado “más de 200 objetivos” en las últimas 48 horas, entre ellos “puestos de francotiradores y de misiles antitanque y túneles de los terroristas" como se refiere a Hamás y su grupo aliado la Yihad Islámica.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas mortales de sus incesantes ataques son civiles, incluidos miles de niños. Más de 53.000 personas han sido asesinadas en los bombardeos que azotan al territorio gazatí por aire y tierra desde que inició la escalada de la guerra en curso, detonada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Israel rechaza propuesta de alto el fuego aceptada por Hamás

En respuesta a un informe que indicaba que Israel había acordado en principio un nuevo esquema para una propuesta de cese del fuego y la liberación de rehenes, un alto funcionario israelí declaró este 26 de mayo que la oferta había sido rechazada.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, sostuvo que ningún gobierno responsable podría aceptar un acuerdo de ese tipo y rechazó la afirmación de Hamás de que el acuerdo coincidía con uno propuesto por el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff.

"La propuesta recibida por Israel no puede ser aceptada por ningún gobierno responsable (…) Hamás está imponiendo condiciones imposibles que significan el fracaso total de los objetivos de la guerra y la imposibilidad de liberar a los rehenes", declaró el funcionario a la prensa sin dar más detalles.

El diario local 'The Times of Israel' reportó que la principal organización que representa a las familias de los rehenes también rechazó el supuesto acuerdo, debido a que no incluiría el regreso de todos los cautivos ni el fin definitivo de la guerra.

Poco antes, un funcionario palestino cercano a Hamás declaró a Reuters que el grupo islamista había aceptado la propuesta, la cual contemplaba "la liberación de diez rehenes israelíes vivos retenidos por Hamás en dos grupos a cambio de un alto el fuego de 70 días y una retirada parcial de la Franja de Gaza". Esa fuente indicó que la oferta fue recibida por Hamás a través de mediadores.

La propuesta también contempla la liberación de varios prisioneros palestinos por parte de Israel, incluyendo cientos que cumplen largas condenas de prisión.

El pasado 18 de marzo, Israel puso fin al acuerdo de alto el fuego que había iniciado en enero y reanudó sus hostilidades en Gaza. Hamás y sus facciones aliadas comenzaron a lanzar cohetes y ataques dos días después.

El grupo que controla el enclave palestino ha declarado su disposición a liberar a todos los rehenes restantes capturados por sus hombres armados en ataques contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre de 2023 y a aceptar un alto el fuego permanente si Israel se retira completamente de Gaza.

Pero el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha declarado que Israel solo estaría dispuesto a aceptar una tregua temporal a cambio de la liberación de rehenes y ha prometido que la guerra solo terminará una vez que Hamás sea "erradicado".

Dimite el director de la Fundación Humanitaria de Gaza

Mientras se intensifican los ataques israelíes y a pesar de que un centenar de camiones de ayuda humanitaria pudieron entrar en la Franja de Gaza la semana pasada después de más de dos meses de férreo bloqueo, la situación humanitaria sigue agravándose en el territorio palestino.

El domingo 25 de mayo, el director de la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización apoyada por Estados Unidos para distribuir ayuda en la Franja de Gaza, anunció su dimisión tras explicar que no podía cumplir su misión “respetando estrictamente los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia”.

La organización, con sede en Ginebra, Suiza, y creada hace unos meses, anunció el 14 de mayo su intención de distribuir casi 300 millones de alimentos en un periodo inicial de 90 días. Para ello, planteaba empezar a distribuir la ayuda humanitaria este lunes y utilizaría contratistas privados que trabajarían bajo un amplio paraguas de seguridad israelí.

Sin embargo, la ONU y muchas ONG habían declarado que no participarán en la distribución de ayuda de esta fundación, que ha sido acusada de trabajar con Israel e insistieron en que la ayuda tiene que ser supervisada por una parte neutral.

Por su lado, Hamás también condenó este nuevo sistema, afirmando que “sustituiría el orden por el caos, impondría una política de hambruna dirigida contra los civiles palestinos y utilizaría los alimentos como arma en tiempo de guerra”.

Alemania “no entiende más” el accionar de Israel

La violencia de la renovada ofensiva israelí contra la Franja de Gaza bajo su denominada operación Carros de Gedeón, lanzada la semana pasada, y sus terribles consecuencias humanitarias han desatado en los últimos días una mayor indignación de la comunidad internacional.

Este lunes, el canciller alemán, Friedrich Merz, expresó que “ya no entiende el objetivo del Ejército israelí”, amenazando con no poder seguir apoyando al Gobierno de Benjamin Netanyahu.

“El Gobierno israelí no debe hacer nada que sus mejores amigos ya no estén dispuestos a aceptar”, advirtió el dirigente alemán, fustigando con un tono poco habitual la actuación de este país, del que Alemania es uno de los aliados más leales junto con Estados Unidos.

En los inicios de las hostilidades en curso Israel recibió gran respaldo de la comunidad internacional, incluidas las naciones europeas, tras el sangriento ataque de Hamás, pero ese apoyo ha ido menguando. Más de un año después de iniciar su feroz respuesta, Israel no concluye la guerra, mientras la magnitud de víctimas mortales civiles no para de crecer. Un escenario que se suma a las alertas de una hambruna generalizada por parte de diversas organizaciones, como las agencias de la ONU, debido al estricto bloqueo israelí.

Esta posición de Alemania se suma a las declaraciones de los gobiernos de Canadá, Francia y Reino Unido. La semana pasada, los tres países calificaron de “vergonzoso” el accionar israelí en Gaza y amenazaron con tomar “medidas concretas” contra ese país, en un comunicado conjunto.

El primer ministro Benjamin Netanyahu respondió acusando a los tres países de apoyar a Hamás.

Con Reuters y AFP

