El Patriarcado Latino de Jerusalén aseguró que la policía de Israel le impidió al cardenal Pierbattista Pizzaballa entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro para celebrar la misa del Domingo de Ramos.

"Esta mañana, la policía israelí impidió al Patriarca Latino de Jerusalén, Su Beatitud el cardenal Pierbattista Pizzaballa, jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, cuando se dirigía a celebrar la misa del Domingo de Ramos", dice el comunicado emitido por el Patriarcado.

"Como consecuencia, y por primera vez en siglos, se impidió a los líderes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro", añade el texto.

Además, la delegación del Vaticano en la denominada ‘Ciudad Santa’ advirtió que "este incidente sienta un grave precedente y hace caso omiso de la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo, que durante esta semana tienen la mirada puesta en Jerusalén".

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La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, emitió un comunicado en el que calificó el incidente de “ofensa a los fieles”.

De igual manera, el ministro de Asuntos Exteriores de Roma, Antonio Tajani, declaró en X que había convocado al embajador de Israel para tratar el incidente.

Por su parte, el diputado israelí de la formación árabe Ta’al, Ayman Odeh, condenó el accionar de los servicios de seguridad del Gobierno de Benjamin Netanyahu, afirmando que la prohibición de la ceremonia “constituye una grave violación de la libertad de culto y rompe el statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén”.

También el presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó su respaldo total al Patriarca Latino de Jerusalén y a la comunidad cristiana de Tierra Santa. El mandatario condenó en la red social X la medida al considerarla parte de una serie de violaciones al estatus de los Lugares Santos y exigió que se garantice el libre ejercicio del culto para todas las religiones en la ciudad.

Sin referirse directamente al hecho, el papa León XIV pidió a sus fieles rezar por los católicos que están en los países en guerra.

“Al comienzo de la Semana Santa, nuestras oraciones están más que nunca con los cristianos de Medio Oriente, que sufren las consecuencias de un conflicto brutal y, en muchos casos, no pueden observar plenamente las liturgias de estos días santos”, afirmó el líder de la Iglesia Católica Romana.

Restricciones a consecuencia de la guerra con Irán

Por su parte, Israel justifica el bloqueo al cardenal Pizzaballa en el Santo Sepulcro como una medida de seguridad ante la caída de misiles iraníes en Jerusalén, según reportó la Oficina del primer ministro en la red social X.

De hecho, el presidente de Israel, Isaac Herzog, manifestó su "gran pesar" al Patriarca Latino de Jerusalén, Pierbattista Pizzaballa, tras el incidente en el que se impidió al cardenal y al Custodio de Tierra Santa entrar en la Iglesia del Santo Sepulcro este domingo.

Herzog aclaró en la red social X que la restricción respondió exclusivamente a protocolos de seguridad ante la amenaza persistente de misiles del régimen iraní, que ya han impactado previamente en la Ciudad Vieja, reafirmando el compromiso de Israel con la libertad de culto y el mantenimiento del statu quo en los lugares sagrados de Jerusalén.

En la misma línea, la Policía de Israel justificó las restricciones en la 'Ciudad Vieja' como medidas de seguridad que se aplican por igual a todas las religiones ante la amenaza de misiles "asesinos" que han impactado el área este mes, subrayando que mantienen un diálogo activo con los líderes religiosos para equilibrar la libertad de culto con la protección de la vida según informó en su cuenta de la red social X.

Desde que comenzó la guerra en Medio Oriente el 28 de febrero, las autoridades israelíes han prohibido las concentraciones masivas, incluso en sinagogas, iglesias y mezquitas.

Las concentraciones públicas están limitadas a unas 50 personas.

El Patriarcado Latino ya había anunciado la cancelación de la tradicional procesión del Domingo de Ramos, que normalmente recorre el camino desde el Monte de los Olivos hasta Jerusalén y atrae cada año a miles de fieles.

La entidad de la Iglesia Católica Romana afirmó que Pizzaballa fue detenido “mientras se desplazaba de forma privada y sin ningún rasgo característico de una procesión o acto ceremonial”.

“Impedir la entrada del cardenal y del Custodio, que ostentan la máxima responsabilidad eclesiástica sobre la Iglesia católica y los Lugares Santos, constituye una medida manifiestamente irrazonable y gravemente desproporcionada”, señala el comunicado del Patriarcado.

Según el diario israelí Haaretz, las fuerzas del orden aseguraron que "la orden se dictó de conformidad con las directrices del Mando del Frente Interno, vigentes desde el inicio de la guerra de Israel con Irán, ya que la Policía de Jerusalén ha estado haciendo cumplir el cierre de todos los lugares sagrados de la Ciudad Vieja, ordenado por el Gobierno".

La Iglesia del Santo Sepulcro es uno de los sitios más sagrados del catolicismo, ya que según la tradición alberga la tumba vacía de la resurrección de Jesús. El sitio sagrado es administrado en conjunto por varias iglesias cristianas: los ortodoxos griegos, los católicos romanos y los apostólicos armenios.

Con AFP

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