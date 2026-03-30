Como una “presunta violación territorial” el ministerio de Defensa de Finlandia calificó el incidente de dos drones no identificados que se estrellaron cerca de Kouvola, en el sur de la nación.

“Drones han penetrado en el territorio de Finlandia. Nos tomamos esto muy en serio”, declaró el ministro de Defensa, Antti Häkkänen, en un comunicado, añadiendo que las autoridades de seguridad fueron enviadas al lugar.

“Un dron cayó al norte de Kouvola y otro al este de la ciudad. La policía ha acordonado las zonas para continuar con la investigación”, señaló el ministerio de Defensa.

"Objetos lentos a baja altura"

Según el ministerio, “se observaron algunos objetos lentos a baja altura en el espacio aéreo finlandés, tanto en zonas marítimas como en el sureste del país, el domingo por la mañana”.

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“La investigación sobre los hechos sigue en curso y se proporcionarán más detalles una vez que la información haya sido verificada”, indicó Häkkänen.

La fuerza aérea envió un caza F/A-18 Hornet en una misión de identificación, añadió.

Finlandia comparte una frontera de 1.340 kilómetros con Rusia, y países cercanos como Estonia, Letonia y Lituania señalaron a principios de esta semana que varios drones ucranianos se estrellaron en su territorio tras desviarse durante ataques contra instalaciones de exportación de petróleo rusas en la costa del mar Báltico.

Con AFP y Reuters

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