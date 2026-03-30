Pakistán anunció el 29 de marzo que pronto acogerá conversaciones entre Estados Unidos e Irán, aunque no hubo una reacción inmediata por parte de Washington ni de Teherán, y no quedó claro si los diálogos sobre la guerra, que ya dura un mes, serían directos o indirectos.

"Pakistán está muy contento de que tanto Irán como Estados Unidos hayan expresado su confianza en Pakistán para facilitar las conversaciones. Será un honor para Pakistán acoger y facilitar conversaciones significativas entre ambas partes en los próximos días», declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Ishaq Dar, después de que altos diplomáticos de Turquía, Egipto y Arabia Saudita se reunieran en Islamabad.

Pakistán informó más tarde que los diplomáticos habían partido hacia sus países de origen. En un principio, estaba previsto que las conversaciones continuaran el 30 de marzo.

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El Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán no respondió a preguntas, y la misión de Irán ante las Naciones Unidas se negó a hacer comentarios.

Islamabad se ha erigido como mediador, al mantener relaciones relativamente buenas con Washington y Teherán, tras lo que los funcionarios pakistaníes denominan semanas de diplomacia silenciosa.

Barreras aún no vencidas

Anteriormente, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, descartó las conversaciones en Pakistán como una tapadera después de que unos 2.500 marines estadounidenses entrenados en desembarcos anfibios llegaran a Oriente Medio.

Dijo que las fuerzas iraníes estaban "esperando la llegada de las tropas estadounidenses sobre el terreno para prenderles fuego y castigar a sus socios regionales para siempre", según los medios estatales.

Irán también amenazó con atacar los hogares de "comandantes y funcionarios políticos" estadounidenses e israelíes en la región. Un portavoz del comando conjunto del ejército iraní, Ebrahim Zolfaghari, citó el "ataque a viviendas del pueblo iraní en diversas ciudades" y otras "acciones maliciosas", informaron los medios estatales.

Más de 3.000 personas han perdido la vida en la guerra que comenzó con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que desencadenó ataques iraníes contra Israel y activos militares estadounidenses, así como contra otros objetivos en los vecinos Estados árabes del Golfo.

En busca de un encuentro cara a cara

El ministro de Relaciones Exteriores egipcio, Badr Abdelatty, dijo que las reuniones en Pakistán tienen como objetivo abrir un "diálogo directo" entre Estados Unidos e Irán, que se han comunicado en gran medida a través de mediadores.

La guerra comenzó con ataques estadounidenses e israelíes durante las conversaciones indirectas. Pakistán dijo que los ministros de Relaciones Exteriores se reunieron el 29 de marzo sin la participación de Estados Unidos ni de Israel.

Las autoridades iraníes han rechazado una "lista de acciones" de 15 puntos de Estados Unidos como marco para un posible acuerdo de paz y han descartado públicamente la idea de negociar bajo presión.

Pero la cadena estatal iraní ha informado de que Teherán redactó su propia propuesta de cinco puntos en la que, según se informa, pide el cese de los asesinatos de funcionarios iraníes, garantías contra futuros ataques, reparaciones y el "ejercicio de la soberanía de Irán sobre el estrecho de Ormuz".

Irán ha suavizado algunas restricciones a los buques comerciales en el estrecho, al acordar el sábado por la noche permitir el paso de 20 embarcaciones más con bandera pakistaní.

Esto "envía una señal clara de que Irán sigue abierto a hacer negocios con el mundo, siempre que Estados Unidos abandone la coacción", dijo Asif Durrani, exembajador de Pakistán en Irán.

Anwar Gargash, asesor de los Emiratos Árabes Unidos, pidió que cualquier acuerdo para poner fin a la guerra incluya "garantías claras" de que no se repetirán los ataques iraníes contra los países vecinos.

Afirmó que el gobierno de Irán se ha convertido en "la principal amenaza" para la seguridad del Golfo Pérsico y exigió una indemnización por los ataques contra la infraestructura civil.

Irán extiende su amenaza

Irán advirtió de una escalada después de que ataques aéreos israelíes alcanzaran varias universidades, incluidas aquellas que, según Israel, se utilizaban para investigación y desarrollo nuclear. Las preocupaciones sobre el programa nuclear de Irán son el centro de las tensiones.

La Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar, afirmó que Irán consideraría las universidades israelíes y las sucursales de universidades estadounidenses en la región como "objetivos legítimos" a menos que se ofrecieran garantías de seguridad para las universidades iraníes, según informaron los medios estatales.

"Si el gobierno de Estados Unidos quiere que sus universidades en la región se salven, debe condenar el bombardeo" de las universidades iraníes antes del mediodía del lunes, dijo la Guardia.

Las universidades estadounidenses tienen campus en Catar y los Emiratos Árabes Unidos, entre ellas Georgetown, Nueva York y Northwestern. La Universidad Americana de Beirut y la Universidad Libanesa Americana, también en Beirut, trasladaron las clases a línea y lo calificaron como una medida de precaución.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán ha dicho que decenas de universidades y centros de investigación han sido alcanzados, incluyendo la Universidad de Ciencia y Tecnología de Irán y la Universidad Tecnológica de Isfahán.

Ambas partes en la guerra han amenazado con atacar instalaciones civiles, lo que, según han advertido los críticos, podría constituir un crimen de guerra.

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