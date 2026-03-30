Lo esencial:

Donald Trump amenazó con destruir la isla de Kharg si Irán no reabre “pronto” el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, al tiempo que remarcó que hay “conversaciones serias” en curso.

España cierra su espacio aéreo a aviones implicados en la escalada de Medio Oriente.

Irán confirmó la muerte del jefe de la fuerza naval de la Guardia Revolucionaria iraní, Alireza Tangsiri, anunciada por Israel la semana pasada.

Trump sopesa una operación militar en el terreno para extraer alrededor de 450 kilogramos de Irán, según fuentes oficiales citadas por 'The Wall Street Journal'.

A continuación, las principales noticias de este lunes 30 de marzo, en torno a la guerra de EE. UU. e Israel contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia en el día número 31 del conflicto:

France24 Liberté Égalité Actualité France 24 son cuatro cadenas mundiales de información continua (en francés, árabe, inglés y español), que emiten las 24/7 (6 horas diarias, para la cadena en español) en 355 millones de hogares en los 5 continentes. Ver más