Un buque es sinónimo de alivio para Cuba. Estados Unidos permitirá que llegue a la isla caribeña, hundida en la crisis energética, un petrolero ruso cargado de crudo, informó el domingo 29 de marzo el New York Times y confirmó posteriormente el presidente Donald Trump.

Se espera que el barco Anatoly Kolodkin, de bandera rusa y sancionado tanto por Estados Unidos como por la Unión Europea, desembarque más de 700.000 barriles de crudo el martes 31 de marzo, en lo que constituiría la primera importación de petróleo en Cuba en casi tres meses.

No está claro por qué la Casa Blanca decidió permitir el paso de este buque, a pesar del estricto bloqueo impuesto por Estados Unidos. Sin embargo, una intervención de Washington para detener al petrolero por la fuerza podría haber agravado las tensiones en el mar con Rusia, reportó el New York Times.

Por su lado, Donald Trump, afirmó que no le importa que Cuba reciba crudo del tanquero ruso, que ya se encuentra en la zona económica exclusiva de la isla: “¡Tienen que sobrevivir! (…) No tengo ningún problema”, aseguró.

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En declaraciones a reporteros a bordo del avión presidencial, el presidente estadounidense desestimó que la llegada de crudo a Cuba vaya a tener algún impacto en la situación actual de la isla y aseguró que el gobierno caribeño está “terminado”.

Donald Trump además añadió que “prefiere” que se dé un respiro al bloqueo energético porque “la gente necesita calefacción y aire acondicionado y todas las demás cosas que uno requiere”.

¿Una excepción al bloqueo estadounidense?

Sin embargo, tampoco quedó claro si Washington permitirá o no en el futuro otros envíos de petróleo ruso a la isla, precisó el diario estadounidense.

Otro buque de origen ruso, el Sea Horse, con bandera de Hong Kong, se dirigía a Cuba con 200.000 barriles de combustible, pero fue desviado a Venezuela.

Desde la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro, Estados Unidos no ha dejado pasar ni un barril de petróleo a Cuba. Donald Trump incluso firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba.

Privada del petróleo venezolano y asfixiada por el bloqueo estadounidense, la isla caribeña se hundió en una de las peores crisis energéticas que tuvo que enfrentar en los últimos años. Los apagones masivos se multiplican en el país caribeño, cuya actividad económica está severamente afectada por la falta de combustible.

En este sentido, la llegada del petrolero ruso debería constituir un alivio importante para la isla.

Las autoridades cubanas además indicaron que la isla necesita diariamente unos 100.000 barriles para satisfacer sus necesidades energéticas. El país logra producir el 40% de sus necesidades.

El petróleo, arma de presión contra el gobierno cubano

Estos acontecimientos se producen mientras Washington usa el petróleo como un medio de presión sobre el gobierno socialista cubano, cortándole el suministro para obligarlo a negociar cambios políticos y reformas económicas.

El pasado 16 de marzo, Donald Trump incluso declaró que espera tener “el honor de tomar Cuba” y sugirió que podría atacar la isla con fuerzas militares una vez que hubiera resuelto la situación con Irán en Medio Oriente.

El viernes 27 de marzo, en su intervención en el foro de inversión FII Priority, celebrado en Miami, el presidente estadounidense insistió en “Cuba es la siguiente”, sin dar más detalles de lo que tiene planeado para la isla.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de origen cubano y anticastrista convencido, también expresó en varias ocasiones su deseo de ver nuevos lideres en el poder en Cuba.

La última vez fue el mismo viernes, cuando, tras reunirse en París en el marco de una reunión del G7, declaró que “la economía de Cuba necesita cambiar, y no puede cambiar a menos que cambie su sistema de gobierno”.

A pesar de estas amenazas, los responsables políticos cubanos mantuvieron una postura firme, afirmando que la isla está preparada para defenderse y que las negociaciones con Estados Unidos en ningún caso implicaban un cambio de régimen.

“Nuestro Ejército está siempre preparado y, de hecho, estos días se está preparando para la posibilidad de una agresión militar”, declaró el viceministro de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, al canal estadounidense NBC News, el 22 de marzo.

“Seríamos ingenuos si, a la vista de lo que está sucediendo en el mundo, no lo hiciéramos. Pero realmente esperamos que eso no ocurra”, agregó.

Sin embargo, los lideres cubanos también son conscientes de la gravedad de la crisis que enfrenta el país y su incapacidad para superarlo. El 2 de marzo, el propio presidente cubano Miguel Diaz-Canel admitió la “urgente” necesidad de modificar el modelo económico de la isla.

A mediados de marzo, el Gobierno cubano también indicó que iba a autorizar a los cubanos en el exterior invertir en empresas de la isla, algo inédito en más de 60 años.

Con Reuters, EFE y medios locales

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