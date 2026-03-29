Un atentado de carácter terrorista fue frustrado durante la noche del viernes al sábado frente a una instalación del banco estadounidense Bank of America en París.

El ataque fue evitado alrededor de las 3:30 de la madrugada en la rue de la Boétie, en el centro-oeste de la capital, gracias a la intervención de policías que detuvieron a un individuo que se disponía a activar un artefacto explosivo.

El dispositivo estaba compuesto por un bidón transparente de cinco litros con un líquido, probablemente un hidrocarburo, y un sistema de ignición, según una de las fuentes a medios locales.

La carga incluía un petardo de unos 650 gramos de material explosivo, de acuerdo con los primeros elementos de la investigación. El artefacto fue trasladado al laboratorio de análisis de la prefectura de policía de París.

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El hombre detenido fue puesto bajo custodia policial, confirmó la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT), que asumió el caso y abrió durante la noche una investigación en flagrancia.

Las diligencias fueron confiadas a la policía judicial de París y a la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI).

La investigación se abrió, entre otros cargos, por “intento de destrucción mediante incendio o medio peligroso en relación con una empresa terrorista” y “asociación ilícita con fines terroristas”, añadió el PNAT, confirmando que el sospechoso permanece bajo custodia policial.

El ministro del Interior, Laurent Nunez, declaró en X que la investigación ha sido confiada a la Fiscalía Antiterrorista.

“Gracias a la rápida intervención de un equipo de la prefectura de policía se logró frustrar una acción violenta de carácter terrorista esta noche en París”, afirmó en la red social. “La investigación continúa, bajo la autoridad del PNAT (Fiscalía Nacional Antiterrorista), y ha sido confiada a la dirección de la policía judicial de la prefectura de policía y a la DGSI”.

Desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el ministerio del Interior ha reforzado las medidas de seguridad en Francia y ha instado a las fuerzas del orden a mantener un alto nivel de vigilancia. Estas medidas incluyen la protección de opositores iraníes y sus espacios asociativos, así como de lugares de culto judíos y de intereses estadounidenses, considerados posibles objetivos de actos terroristas.

Noticia en desarrollo…

Con información de AFP, Reuters y medios locales

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