El papa León XIV denunció este sábado la creciente brecha entre ricos y pobres durante su visita a Mónaco, un "paraíso de millonarios" que ha sido una elección sorprendente como primer destino en Europa occidental de su pontificado.

Tras llegar en helicóptero desde Roma, el pontífice fue recibido por el príncipe Alberto II de Mónaco y su esposa, la princesa Charlene, en el helipuerto de Montecarlo bajo un sol radiante.

Poco después de su llegada al pequeño principado en la Riviera francesa, León condenó lo que describió como las crecientes “brechas entre los pobres y los ricos”.

En un discurso en francés desde el balcón del Palacio del Príncipe, el papa estadounidense denunció “configuraciones injustas de poder, estructuras de pecado que abren abismos entre pobres y ricos, entre privilegiados y excluidos, entre amigos y enemigos”. ¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Añadió que la riqueza debe estar al servicio de “la ley y la justicia, especialmente en un momento histórico en el que las demostraciones de fuerza y la lógica de la omnipotencia hieren al mundo y ponen en peligro la paz”, en una clara referencia al aumento de conflictos a nivel global.

Esta visita de ocho horas, la primera de un papa en Mónaco en la era contemporánea, pone de relieve los vínculos históricos entre los dos Estados más pequeños del mundo. Mónaco, donde el catolicismo está inscrito en la Constitución, mantiene con la Santa Sede una relación que se remonta a la Edad Media y una convergencia de intereses diplomáticos.

Repique de campanas

Las campanas sonaron en todo el principado para marcar la llegada de León XIV a este microestado enclavado en el Mediterráneo entre Francia e Italia.

Numerosos residentes se congregaron frente al palacio, muchos con banderas rojas y blancas del principado y amarillas y blancas del Vaticano.

A lo largo del recorrido del papamóvil por la Rue Grimaldi, una de las principales arterias, los comerciantes decoraron sus escaparates con los colores de ambos Estados para la ocasión.

Desde el palacio, el papa se dirigió a la catedral de la Inmaculada Concepción para reunirse con la comunidad católica, y posteriormente a la plaza frente a la iglesia de Sainte-Dévote, dedicada a la patrona de Mónaco.

En las calles del diminuto Estado, carteles con la imagen del pontífice contrastaban con los coches deportivos de lujo y las multitudes de turistas.

El punto culminante de la visita será una misa al aire libre en el estadio Louis II, a la que se espera que asistan 15.000 personas.

Medio ambiente y "protección de la vida"

El papa tenía previsto pronunciar discursos sobre la protección del medio ambiente —una causa clave para el príncipe Alberto—, el papel de Mónaco en Europa y “la protección de la vida en todas sus formas”, según el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

Esta expresión engloba la oposición al aborto —prohibido en el principado— y a la eutanasia, pero también constituye una condena de todos los conflictos, en un contexto de guerra en Medio Oriente, que está desestabilizando la economía global.

El aborto está fuertemente restringido en microestados como Mónaco y Andorra.

Mónaco es uno de los pocos lugares de Europa donde el catolicismo sigue siendo religión de Estado, y mantiene desde hace tiempo estrechos vínculos diplomáticos con la Santa Sede.

Aunque solo alrededor del 8 % de los ciudadanos se identifican como católicos practicantes, los bancos de las iglesias siguen siendo uno de los pocos espacios donde conviven multimillonarios, empleadas de limpieza y obreros de la construcción.

"Una señal poderosa"

“Esta visita es una señal poderosa que demuestra la importancia del principado en el mundo cristiano católico”, afirmó el príncipe Alberto en una entrevista con el diario Nice-Matin.

El príncipe añadió que comparte con el Vaticano causas comunes como la solidaridad internacional y “la promoción de la paz a través del deporte”.

Aunque algunos residentes mostraron indiferencia ante la visita papal, Isabel Fissore, propietaria de una joyería de 62 años, logró conseguir invitaciones para asistir a encuentros con el pontífice.

“Es histórico: los dos Estados más pequeños del mundo uniéndose para difundir un mensaje de paz, luz y amor en todo el mundo. Puede que seamos una nación pequeña, pero nuestros corazones son grandes”, declaró a AFP.

El arzobispo de Mónaco, monseñor Dominique-Marie David, afirmó que el papa está tendiendo puentes hacia “otras culturas, otros países, otros orígenes y otras lenguas” en el principado, donde conviven unas 140 nacionalidades.

Este artículo es una adaptación de su texto original en inglés

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