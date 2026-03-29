Estadounidenses y ciudadanos de todo el mundo se toman las vías públicas para participar en las marchas en contra de la Administración republicana de Trump.

Este sábado 28 de marzo, el movimiento ciudadano ‘No Kings’, nacido en 2025 y que se define como de resistencia pacífica, ha organizado movilizaciones en los 50 estados de Estados Unidos y otros países del mundo.

En concreto, los organizadores esperan 3.100 eventos y la asistencia de alrededor de 9 millones de personas.

Los motivos del descontento y de la oposición contra la Casa Blanca fueron explicados por el grupo de activistas civiles en su página web.

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“Una policía secreta enmascarada que aterroriza a nuestras comunidades. Una guerra ilegal y catastrófica que nos pone en peligro y dispara nuestros gastos. Ataques contra nuestra libertad de expresión, nuestros derechos civiles y nuestro derecho al voto. Unos costes que llevan a las familias al límite. Trump quiere gobernarnos como un tirano. Pero esto es Estados Unidos, y el poder pertenece al pueblo, no a los aspirantes a reyes ni a sus compinches multimillonarios”, reza el comunicado de ‘No Kings’, en el que se convoca a la ciudadanía a movilizarse este sábado.

"La historia que define la movilización de este sábado no es sólo cuántas personas protestan, sino dónde lo hacen", dijo Leah Greenberg, cofundadora de Indivisible, el grupo que inició el movimiento ‘No Kings’ como respuesta a los intentos de expansión del poder presidencial estadounidense.

Las marchas de ‘No Kings’ o ‘No Reyes’ se iniciaron en algunas de las grandes ciudades del país en junio de 2025, el mismo día que el presidente Trump lideró un mitin militar por los 250 años de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Washington.

Luego en octubre, se llevó a cabo otra jornada de manifestaciones, en la que participaron alrededor de 7 millones de personas en más de 2.700 eventos, según los organizadores.

En contraposición, este sábado, la Casa Blanca desestimó las marchas y movilizaciones tachándolas de "redes de financiación de izquierda" con poco apoyo.

"Las únicas personas a las que les importan estas sesiones de terapia de trastorno con Trump son a los reporteros a los que se les paga por cubrirlas", dijo la portavoz del Gobierno de Trump, Abigail Jackson, en un comunicado. MIRA TAMBIÉN Qué se sabe del ataque de Israel que mató a tres periodistas en el sur de Líbano Senegal exhibe el trofeo de la Copa Africana de Naciones a pesar de que le quitaron el título

Según la más reciente encuesta hecha por el diario The Economist, junto a la firma YouGov, la Administración republicana para marzo tiene un 38% de aprobación, 56% de desaprobación y un 6% de personas que no están seguras.

Minnesota: el símbolo de lucha contra el Gobierno Trump

La organización designó como acto insignia, la protesta que se realizará frente al ayuntamiento de Saint Paul, en el estado de Minnesota, en las denominadas 'ciudades gemelas'.

Una zona que ha estado marcada en los últimos meses por la actuación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) contra migrantes en situación irregular.

Operaciones que derivaron en la muerte de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Good y Alex Pretti, a manos de agentes de esta agencia federal.

Muertes que provocaron una oleada de protestas ciudadanas en contra del Gobierno Trump.

Encabezando la conmemoración estará el cantante Bruce Springsteen, interpretando ‘Streets of Minneapolis’, una canción que escribió en respuesta a las muertes de Good y Pretti, y en homenaje a los miles de habitantes de Minnesota que salieron a las calles durante el invierno.

También, el acto en las ‘ciudades gemelas’ contará con la presencia de figuras mediáticas como la cantautora Joan Baez, la actriz Jane Fonda, el senador demócrata Bernie Sanders, y decenas de activistas.

Por otro lado, los organizadores de ‘No Kings’ aseguran que las marchas en Los Ángeles y Nueva York, ciudades gobernadas por integrantes del Partido Demócrata, cuentan con un apoyo sin precedentes.

En Washington, la capital, miles de personas se acercaron a las inmediaciones de los principales edificios de instituciones del Estado como el Capitolio o la Casa Blanca para hacer valer su mensaje.

Estas actividades se llevan a cabo meses antes de las elecciones de medio término, que tendrán lugar en noviembre, y en las que el Ejecutivo busca ampliar sus números tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes.

"Los votantes que deciden las elecciones, la gente que hace el trabajo de tocar puertas, el registro de votantes y todo el trabajo de convertir las protestas en poder, están saliendo a las calles ahora mismo y están furiosos", dijo una de las organizadoras de ‘No Kings’, Leah Greenberg.

Europa y América Latina se suman al descontento contra la Casa Blanca

A lo largo de la jornada también se han realizado marchas en varias capitales europeas como Londres, París y Madrid con la presencia de decenas de ciudadanos estadounidenses y activistas locales.

En una entrevista con la agencia Reuters, uno de los líderes de 'No Kings', Ezra Levin, declaró que en Europa las marchas también tienen un componente de rechazo hacia las monarquías, que todavía están vigentes.

Aunque el principal factor de unión sigue siendo el rechazo hacia Donald Trump y los mandatarios de derecha aliados de Washington.

"Protesto todas las guerras ilegales, inmorales, imprudentes e ineficaces e interminables de Trump", dijo a la agencia Associated Press una manifestante en la capital francesa en medio de un mitin, que se organizó junto a las centrales obreras.

En Londres, los participantes de la marcha hicieron énfasis en pronunciarse contra la guerra que Estados Unidos mantiene junto a Israel en contra del Gobierno de los clérigos chiitas de Irán.

Además, los manifestantes sostuvieron pancartas con mensajes como: "Detengan la extrema derecha" y "Enfréntate al racismo".

Mientras que en Roma, quienes hicieron parte de la movilización también aprovecharon para pronunciarse en contra del trato benevolente de la Administración derechista de Georgia Meloni con Benjamin Netanyahu y Donald Trump.

Según el mapa interactivo de la página web oficial de ‘No Kings’, también se celebrarán mitines en varias urbes de América Latina, notablemente en ciudades como la Ciudad de México, Puerto Vallarta y San Juan de Puerto Rico.

Con Reuters y AP

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