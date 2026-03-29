Las Fuerzas Armadas de Israel mataron a tres periodistas libaneses, esgrimiendo que uno de ellos tenía vínculos con el brazo armado del grupo Hezbolá, un grupo militante y también un partido político chiita libanés con una fuerte presencia militar en el sur del Líbano y que actualmente mantiene un conflicto activo con Israel.

Este sábado 28 de marzo, las tropas del Gobierno de Benjamin Netanyahu llevaron a cabo un ataque utilizando un dron en contra de un vehículo que se movilizaba por la región de Jezzine, ubicada en el sur de Líbano, cerca de la frontera.

En el automóvil destruido viajaban Ali Shoeib, corresponsal de la cadena libanesa 'Al Manar', junto con Fátima Ftouni, periodista del medio 'Al Mayadeen', y su hermano Mohammed, quien trabajaba como camarógrafo. Varias horas después del ataque, los servicios de salud estatales informaron que los tres miembros de la prensa perdieron la vida.

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De su lado, las Fuerzas Armadas de Israel explicaron que realizaron la operación porque supuestamente Shoeib tenía relaciones con la Fuerza Radwan, una unidad especial de la milicia chiita Hezbolá.

“Resulta que el chaleco de prensa era solo una tapadera para el terrorismo”, afirma una publicación en X en la cuenta oficial del Ejército israelí.

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El operativo fue condenado por el presidente libanés, Joseph Aoun, quien pidió respeto por la libertad de prensa y el Derecho Internacional Humanitario.

"Una vez más, la agresión israelí viola las normas más básicas del Derecho Internacional, del Derecho Internacional Humanitario y de las leyes de la guerra, al atacar a periodistas, que en última instancia son civiles que desempeñan su profesión”, dijo el jefe de Estado.

El ataque se llevó a cabo días después de la muerte de Hussain Hamood, un periodista libanés independiente que trabajaba para 'Al Manar' y que, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), murió en una operación aérea israelí el miércoles.

El Sindicato de Editores de Prensa del Líbano condenó lo sucedido este sábado y lo tachó de "crimen atroz perpetrado por Israel" contra el periodismo y la libertad de prensa.

En un comunicado difundido por la Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA), el organismo denunció que se trató de un "ataque traicionero", que ocurrió mientras las víctimas desempeñaban labores informativas.

Los Convenios de Ginebra de 1949 y la resolución 1738 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2006, dos legislaciones que están vigentes, prohíben atacar a periodistas y trabajadores de los medios "mientras no participen directamente en las hostilidades".

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¿Quiénes eran los tres comunicadores asesinados?

Alí Shoeib era un corresponsal y periodista para varios medios dedicado a cubrir la región del sur de Líbano, una zona que durante décadas ha sido el escenario de enfrentamientos armados por parte de Hezbolá, Israel y otros actores.

El canal de televisión Al-Manar lo describió en un comunicado difundido tras su muerte como “un ícono del periodismo de resistencia”.

Asimismo, este medio de comunicación, que es financiado por el brazo político del movimiento chiita, declaró que lo ocurrido se trató de “un martirio”.

El departamento de Relaciones con los Medios de Comunicación de Hezbolá rechazó enérgicamente, catalogándolo de una acción “perpetrada por el brutal enemigo sionista”.

Por su parte, el medio de comunicación 'Al-Mayadeen', que tiene servicios informativos en idiomas como inglés o español, reconoció a Fátima Ftouni por “su valentía, su firmeza y su amor incondicional por la profesión, así como por su constante deseo de transmitir al mundo el mensaje de la resistencia de su pueblo”.

Ftouni habitualmente salía en cámara reportando las noticias más relevantes de la zona fronteriza con Israel.

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¿Por qué Israel apunta contra periodistas?

Tanto en su ofensiva de finales de 2024 como en el actual conflicto con el movimiento chiita, aliado de Irán, Israel ha atacado a integrantes de medios de comunicación, acusándolos de colaborar con Hezbolá

En 2024, 'Al Mayadeen' denunció que el Ejército israelí arremetió contra casas de periodistas en Hasbaya, matando a tres personas, entre ellos dos fotógrafos de su medio y de 'Al Manar'.

Durante la denominada ‘Guerra de los 12 días’, las tropas de Israel atacaron las instalaciones de varios medios de comunicación estatales de Irán, dejando varias decenas de muertos.

En el caso de su ofensiva en la Franja de Gaza, según Reporteros sin Fronteras, Israel mató a más de 210 comunicadores, tanto en operaciones terrestres como en bombardeos contra el grupo islamista Hamás.

Dentro de los muertos, se encontraban colaboradores de medios internacionales como la cadena qatarí 'Al Jazeera' o la agencia AFP.

La Asociación de la Prensa Extranjera (FPA) reportó también este sábado acerca de un "asalto violento” llevado a cabo por soldados israelíes contra un equipo de la cadena estadounidense 'CNN' que cubría un ataque de colonos contra la comunidad palestina en Cisjordania.

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Con Reuters y AP

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