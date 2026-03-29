Senegal exhibió el sábado 28 de marzo el trofeo de la Copa Africana de Naciones que se le ordenó devolver. Esto tuvo lugar antes de vencer a Perú por 2-0 en un partido amistoso en el Stade de France de París.

La Confederación Africana de Fútbol (CAF) revocó el 17 de marzo la victoria de Senegal por 1-0 sobre Marruecos en la final disputada en Rabat el 18 de enero, y otorgó la victoria por 3-0 a los anfitriones.

El sábado, el capitán de Senegal, Kalidou Coulibaly, y sus compañeros saltaron al terreno de juego con el trofeo de la Copa Africana de Naciones para dar una vuelta de honor tras un concierto previo al partido a cargo de la superestrella senegalesa Youssou Ndour .

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Coulibaly y el portero Edouard Mendy subieron al palco presidencial del estadio para colocar allí el trofeo frente a Abdoulaye Fall, presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, ​​entre otros.

Previamente, cerca de 200 simpatizantes de Senegal se congregaron frente a la cercana Basílica de Saint-Denis antes de dirigirse al Stade de France al son de tambores y percusión tradicionales.

Bally Bagayoko, el recién elegido alcalde de Saint-Denis, se unió brevemente a la procesión.

"Bienvenidos a Saint-Denis", dijo el alcalde. "Quiero agradecer a todos los que organizaron esta maravillosa iniciativa".

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El rechazo de Senegal

Días antes, Senegal afirmó que "rechaza sin ambigüedad este intento de desposesión injustificado.. Marie Rose Khady Fatou Faye, portavoz del Gobierno, afirmó que se trata de una decisión "de una gravedad excepcional" y "groseramente ilegal".

El país "solicita la apertura de una investigación internacional independiente por sospechas de corrupción en el seno de los órganos dirigentes de la CAF", prosigue el comunicado.

"Además, Senegal utilizará todas las vías de recurso adecuadas, incluso ante las instancias jurídicas internacionales competentes, para que se haga justicia y se restablezca la primacía del resultado deportivo", concluye el texto.

¿Por qué le quitaron el título?

En la final del 18 de enero, tras un penal concedido a Marruecos en el tiempo añadido de la segunda parte, justo después de que se anulara un gol a Senegal, algunos jugadores de esa selección abandonaron temporalmente el terreno de juego antes de regresar, mientras que hinchas senegaleses intentaron invadir el campo y lanzaron objetos hacia el terreno de juego.

Luego de 15 minutos de confusión, los jugadores senegaleses regresaron al terreno de juego, y en el medio del caos que se extendió a las gradas, el extremo marroquí Brahim Díaz falló un penal.

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La decisión polémica

Marruecos fue declarado el martes 17 de marzo campeón por 3-0 en la final de la Copa Africana de Naciones 2025.

Aunque Senegal ganó el partido 1-0 el 18 de enero tras la prórroga gracias al gol de Pape Gueye, se le quitó el título debido a que los jugadores abandonaron el terreno de juego durante más de 10 minutos tras el penalti concedido a Marruecos en la final.

Mientras, la Real Federación Marroquí de Fútbol afirmó que "toma nota" de la decisión y apuntó que su reclamo no tenía como objetivo cuestionar a los equipos, sino pedir la aplicación del reglamento de la competencia.

El comité de apelación de la CAF justifica su decisión en aplicación de los artículos 82 y 84 del Reglamento de la Copa Africana de Naciones (CAN), según los cuales, si un equipo "se niega a jugar o abandona el terreno de juego antes del final reglamentario del partido, se le considerará perdedor y quedará definitivamente eliminado de la competición en curso".

En un comunicado, la Federación Marroquí de fútbol indicó que su iniciativa "nunca tuvo por objeto cuestionar el rendimiento deportivo de los equipos participantes en esta competición, sino únicamente solicitar la aplicación del reglamento de la competición".

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Con EFE, AFP y Reuters

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