Lo esencial:

La Armada de Irán amenazó con atacar al portaaviones USS Abraham Lincoln con misiles mar-mar si entra en su radio de acción.

Reportes de The Washington Post indican que Estados Unidos contempla planes para incursiones terrestres en Irán , aunque la autorización final de Trump sigue siendo incierta.

, aunque la autorización final de Trump sigue siendo incierta. El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a EE. UU. de planear un ataque terrestre mientras mantiene un discurso público de negociación y diálogo.

mientras mantiene un discurso público de negociación y diálogo. Un ataque israelí contra una ambulancia del Comité Islámico de Salud en Bint Jbeil, Líbano, causó la muerte de un paramédico y su paciente.

A continuación, la información determinante de la jornada del 29 de marzo relacionada con la escalada de la guerra en Medio Oriente, que comenzó con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de AFP, AP, Reuters y EFE

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