Lo esencial:
- La Armada de Irán amenazó con atacar al portaaviones USS Abraham Lincoln con misiles mar-mar si entra en su radio de acción.
- Reportes de The Washington Post indican que Estados Unidos contempla planes para incursiones terrestres en Irán, aunque la autorización final de Trump sigue siendo incierta.
- El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, acusó a EE. UU. de planear un ataque terrestre mientras mantiene un discurso público de negociación y diálogo.
- Un ataque israelí contra una ambulancia del Comité Islámico de Salud en Bint Jbeil, Líbano, causó la muerte de un paramédico y su paciente.
A continuación, la información determinante de la jornada del 29 de marzo relacionada con la escalada de la guerra en Medio Oriente, que comenzó con el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán:
Con información de AFP, AP, Reuters y EFE
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