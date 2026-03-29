México denunció la muerte de otro de sus ciudadanos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos y exigió investigar las "graves omisiones" del centro de detención donde se hallaba el migrante.

Con este caso, según la cancillería de México, ya son 14 los mexicanos muertos bajo custodia del ICE o en redadas durante el segundo mandato del presidente estadounidense Donald Trump, quien lanzó una política antimigratoria desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

El hecho más reciente ocurrió en el estado de California la noche del miércoles. El mexicano estaba detenido en el centro de Adelanto y fue trasladado a un hospital en Victorville, donde falleció, dijo la cancillería en un comunicado difundido la noche del viernes.

La institución exhortó a Estados Unidos a que "estos lamentables casos no continúen" y demandó "una revisión inmediata del centro de Adelanto, por las graves omisiones y evidentes deficiencias en la prestación de atención médica a las personas bajo su custodia".

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Sin identificar al mexicano fallecido, la cancillería aseguró que el consulado en San Bernardino está en contacto con su familia y también con autoridades de Estados Unidos "para conocer la causa de muerte, expediente médico completo y circunstancias previas" al deceso.

El miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum lamentó las muertes de mexicanos bajo custodia del ICE. "Pedimos que se respeten los derechos humanos. (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención", declaró en rueda de prensa.

En un reporte difundido ese día, la cancillería detalló que seis de los casos conocidos hasta entonces están relacionados con "complicaciones médicas" y cuatro más fueron catalogados como "suicidio".

Además, otros dos mexicanos han fallecido en redadas migratorias y uno fue abatido durante un tiroteo contra instalaciones migratorias.

En 2025, en medio de la política antimigratoria de Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

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