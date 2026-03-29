Lo esencial:

Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron en un comunicado su primer ataque directo con misiles contra Israel en respuesta a las ofensivas en Irán y Líbano.

en respuesta a las ofensivas en Irán y Líbano. La Guardia Revolucionaria iraní señaló a las universidades israelíes y estadounidenses en Oriente Medio como objetivos militares.

Tres periodistas libaneses, entre ellos Ali Shoeib (Al-Manar) y Fatima Ftouni (Al-Mayadeen), murieron en un ataque israelí en Jezzine ; Israel afirmó que Shoeib era un "terrorista de la unidad de inteligencia de la Fuerza Radwan" de Hezbolá, el presidente libanés Joseph Aoun califica el hecho de "flagrante crimen".

; Israel afirmó que Shoeib era un "terrorista de la unidad de inteligencia de la Fuerza Radwan" de Hezbolá, el presidente libanés Joseph Aoun califica el hecho de "flagrante crimen". Qatar y Ucrania firmaron un acuerdo de cooperación para combatir amenazas de misiles y drones durante una visita del presidente Volodímir Zelenski a Doha.

para combatir amenazas de misiles y drones durante una visita del presidente Volodímir Zelenski a Doha. El director de la OMS denunció que la escalada en el sur del Líbano ha forzado el cierre de 55 centros médicos, incluyendo cuatro hospitales.

El ministro de Salud libanés, Rakan Nassereddine, informó que 51 trabajadores de la salud han muerto por ataques de Israel desde el inicio del conflicto.

Un ataque iraní con misiles y drones contra la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita deja 12 soldados estadounidenses heridos y daños en aviones de reabastecimiento.

Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante del 28 de marzo sobre la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:

Con información de AFP, AP, AFP, Reuters y EFE

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