Lo esencial:
- Los rebeldes hutíes del Yemen reivindicaron en un comunicado su primer ataque directo con misiles contra Israel en respuesta a las ofensivas en Irán y Líbano.
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La Guardia Revolucionaria iraní señaló a las universidades israelíes y estadounidenses en Oriente Medio como objetivos militares.
- Tres periodistas libaneses, entre ellos Ali Shoeib (Al-Manar) y Fatima Ftouni (Al-Mayadeen), murieron en un ataque israelí en Jezzine; Israel afirmó que Shoeib era un "terrorista de la unidad de inteligencia de la Fuerza Radwan" de Hezbolá, el presidente libanés Joseph Aoun califica el hecho de "flagrante crimen".
- Qatar y Ucrania firmaron un acuerdo de cooperación para combatir amenazas de misiles y drones durante una visita del presidente Volodímir Zelenski a Doha.
- El director de la OMS denunció que la escalada en el sur del Líbano ha forzado el cierre de 55 centros médicos, incluyendo cuatro hospitales.
- El ministro de Salud libanés, Rakan Nassereddine, informó que 51 trabajadores de la salud han muerto por ataques de Israel desde el inicio del conflicto.
- Un ataque iraní con misiles y drones contra la base aérea Prince Sultan en Arabia Saudita deja 12 soldados estadounidenses heridos y daños en aviones de reabastecimiento.
Este minuto a minuto ha quedado cerrado. A continuación, la información más relevante del 28 de marzo sobre la guerra en Medio Oriente, iniciada el 28 de febrero con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de Teherán:
Con información de AFP, AP, AFP, Reuters y EFE
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