De Milán a Praga. Poco más de un mes después de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina, el hielo volvía a recibir a la élite del patinaje artístico en el Mundial de esta disciplina. Para algunos deportistas, Praga se convirtió en la pista de las segundas oportunidades tras las desilusiones olímpicas.

Kaori Sakamoto, una grandiosa despedida con oro

La capital checa fue el escenario escogido para el adiós al patinaje de la japonesa Kaori Sakamoto. A sus casi 26 años era una de las grandes favoritas de la competición.

Las principales contendientes en la competecncia eran la estadounidense Amber Glenn, que aprovechó la ausencia de su compatriota y campeona olímpica Alyssa Liu; y dos japonesas: Mone Chiba, de 20 años, y la tres veces campeona del mundo, Kaori Sakamoto.

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Sin embargo, la noche del viernes no fue para la estadounidense Amber Glenn, que falló su salto triple y le tomó tiempo volverse a concentrar. Sumó un puntaje de 200,27 y se quedó por fuera del podio.

La sorpresa fue la belga Nina Pinzarrone, quien se quedó con el tercer lugar con 215,20 puntos. Una interpretación sólida que transportó al público. Esta es su primera medalla mundial.

La plata fue para la japonesa Mone Chiba de 20 años (puntaje de 228,47), cuarta en Milán y quien saltaba de felicidad tras conocer su resultado.

No obstante, toda la atención estuvo puesta sobre Kaori Sakamoto, última en salir a la pista. En su programa libre se dio el gusto de patinar al ritmo de dos temas icónicos de Edith Piaf: “La vida en rosa” y “Je ne regrette rien”. Con esas melodías llenó el hielo de dulzura y belleza para ver el oro por cuarta vez en los mundiales de patinaje.

Un programa libre poético y ejecutado a la perfección. Cada salto de Kaori Sakamoto fue sólido, metódico, elegante y con rotaciones perfectas, que parecía sin esfuerzo. Se despidió con sus mejores resultados de la temporada: 158.97 en el programa libre y 238.28 en total.

La ovación al final fue conmovedora. Incluso periodistas en la tribuna de prensa se pusieron de pie. En su extensa y exitosa carrera le quedó faltando el oro olímpico, pero como ella misma lo dijo en conferencia de prensa: “No tengo nada que lamentar. Sacrifiqué mucho por este deporte. Es una buena temporada para cerrar. Así es como me siento hoy, je ne regrette rien".

Así se convirtió en una leyenda del patinaje artístico, siendo la primera atleta desde la estadounidense Michelle Kwan en 2001 en lograr 4 títulos mundiales. Con esta presea se dio la mejor despedida de su deporte, después de una frustrante medalla de plata en Milán.

Los franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Baudry se colgaron el oro mundial

Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Baudry arrancaron la búsqueda de su primer título mundial juntos en danza rítmica sobre hielo después del oro olímpico.

Sobre la pista del O2 Arena de Praga salieron como claros favoritos, aclamados por el público. Volvieron a patinar sobre “Vogue” de Madonna como ya lo habían hecho en los Juegos Olímpicos de Milano Cortina 2026. Una coreografía perfectamente pulida y sincronizada, visualmente llamativa y refrescante. Ella con un corpiño rosa y brillantes que recordaba el corset de la reina del pop en su gira de 1990.

La dupla francesa alcanzó una puntuación personal histórica de: 92.74 en su programa corto y confirmaría su victoria en la noche del sábado con el programa libre. La competencia, eso sí, estuvo más reñida. La dupla española, conformada por Olivia Smart y Tim Dieck, tenía una exigente rutina al ritmo de Dune II de Hans Zimmer que los puso momentáneamente en lo alto del podio. Fueron segundos del programa corto, pero aún faltaban las cinco últimas parejas del grupo más difícil.

Los franceses volvieron al hielo para cerrar la velada con el tema de "The Whale". Fue un momento suspendido en el tiempo, como si patinaran sobre las nubes. Delicadez, técnica, destreza y una interpretación que sobrecogió al público y encantó a los jueces.

En esta presentación alcanzaron su mejor puntuación de la temporada con 138.67 y un acumulado de 230.81, más de 20 puntos por encima de la dupla canadiense de Piper Gilles y Paul Poirier que se llevaron la plata, para coronarse campeones de mundo.

El bronce fue para los estadounidenses Emilea Zingas y Vadym Kolesnik en su debut en un mundial. La dupla francesa sigue así cosechando logros, aunque llevan tan solo un año patinando juntos: oro olímpico en Milán y oro mundial en Praga este 2026.

Ilia Malinin: el rey del cuádruple se desquita y vuelve a brillar

Su paso por la final de Milán había dejado más que un sinsabor, una desilusión inmensa en él y en el público. Ilia Malinin parecía caerse una y otra vez en cada salto planificado de su programa libre sobre el hielo milanés.

El silencio se había apoderado de la pista de patinaje, irreconocible el dios del cuádruple, salto que se convirtió en su especialidad y que parecía nunca fallar; pero Malinin mostró que era humano, que la presión lo había aplastado y despojado de su fuerza y confianza para imponerse y cumplir su sueño de quedarse con la medalla de oro de unos juegos olímpicos.

Durante la gala, en la que todos los patinadores tienen posibilidad de presentar una rutina fuera de competición, Malinin salió sobre el hielo de Milán con una pantalón ancho y una capucha. Su banda sonora era una melodía misteriosa y su propia voz que hablaba de toda la presión que lo había llevado quizás a la más dura desilusión de sus 21 años.

Sin embargo, antes del final de la temporada, le quedaba una nueva oportunidad: los mundiales de patinaje en Praga. Él fue claro, de haber ganado en Milán, no habría viajado a República Checa.

En su programa corto, Ilia Malinin mostró quién es. Hizo una rutina casi perfecta, realizando dos cuádruples con una facilidad desarmante y a velocidad. Dio una demostración, incluso un backflip y al final una puntuación de 111.29 para encabezar la competición.

Detrás de Malinin le seguía el francés Adam Siao Him Fao, estrella ascendente del deporte y con un carisma singular. Una caída y varios errores en su programa libre lo dejaron al pie del podio.

Ilia Malinin se consagró gracias a su presentación en el programa libre, alcanzando una puntuación 218,11 con una actuación que volvió a darle la confianza que se le había escapado en Milán. En Praga presentó parte de la misma rutina de los olímpicos, con menos elementos de dificultad, aunque realizó siete cuádruples con destreza y perfección. Al final lanzó un rugido de alivio y de victoria. Y así se convirtió en campeón mundial por tercera vez en su carrera.

El tres veces subcampeón del mundo, el japonés Yuma Kagiyama logró poner los puntos sobre las íes después de su caída en el programa corto y hacer un libre exquisito y preciso con las notas dramáticas de Turandot pero ya estaba muy lejos para poder arrebatarle el oro al estadounidense. Como en Milán, se quedó con la plata y su compatriota Shun Sato completó el podio.

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