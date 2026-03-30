Max Verstappen ha declarado que su actual descontento le ha llevado a barajar todas las opciones, incluida la retirada una vez que termine la actual temporada de Fórmula 1.

Verstappen, ganador de 71 carreras en su carrera, solo superado por Lewis Hamilton (105) y Michael Schumacher (91) en la clasificación histórica, terminó octavo en el Gran Premio de Japón el 29 de marzo.

El cuatro veces campeón de pilotos de F1 de 2021 a 2024 con Red Bull cedió su puesto en la cima de este deporte cuando Lando Norris, de McLaren, ganó el título la temporada pasada.

Verstappen, de 29 años, ha lamentado los recientes cambios técnicos en los autos de F1 y reiteró su decepción el domingo, según la BBC. Los nuevos motores de F1 ahora tienen una proporción de 50-50 entre energía eléctrica y combustión de combustible.

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Conocido por sus críticas a los cambios, se le preguntó al piloto holandés si existía la posibilidad de que renunciara a su contrato con Red Bull, que se extiende hasta la temporada 2028.

"Eso es lo que estoy diciendo", afirmó Verstappen, quien acabó sexto en la carrera inaugural de la temporada en Australia, no terminó en China y obtuvo su peor resultado de la temporada el domingo.

Pausa obligada

Con las carreras de Baréin y Arabia Saudita canceladas esta temporada debido al conflicto en Oriente Medio, el calendario de la F1 entra ahora en una pausa de un mes y volverá el 3 de mayo en Miami.

Se cree que Verstappen sopesará su futuro antes de que se reanuden las carreras, aunque se espera que termine la temporada independientemente de lo que decida.

"En lo personal, estoy muy contento", dijo Verstappen, según la BBC. "También esperas 24 carreras. Esta (temporada) son 22. Pero normalmente son 24. Y entonces uno se pregunta: ¿vale la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia? ¿Viendo más a mis amigos cuando no estás disfrutando de tu deporte?".

Verstappen no solo está teniendo dificultades en las carreras, sino que tampoco logró pasar de la segunda etapa de la clasificación para la pole el sábado, en la que solo los 10 mejores tiempos de vuelta pasan a la tercera y última etapa.

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