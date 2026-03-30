El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, aseguró el domingo 29 de marzo que "respetaría" la decisión del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS), al que ha recurrido Senegal para impugnar la retirada de su título de campeón de África a favor de Marruecos.

"Respetaré y aplicaré la decisión del TAS. Mi opinión personal sobre este asunto no tiene ninguna importancia", declaró el presidente de la CAF durante una conferencia de prensa en El Cairo, tras una reunión del comité ejecutivo de esta institución.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) apeló ante el TAS la decisión de la Confederación Africana de otorgar por decisión administrativa la Copa Africana de Naciones 2025 a Marruecos, tras una final caótica que Senegal había ganado 1-0 en el campo.

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Varios jugadores senegaleses abandonaron el campo durante un cuarto de hora en Rabat, tras la concesión de un penalti a favor de Marruecos en el tiempo de descuento, que finalmente fue errado.

El 17 de marzo, el jurado de apelación de la CAF declaró a la selección de Senegal "retirada de la final" y ratificó la victoria de Marruecos por 3-0. Este jurado está compuesto por jueces y abogados independientes, recordó Patrice Motsepe.

"Trabajar juntos para desarrollar el fútbol africano"

En su primer partido desde la Copa Africana de Naciones, el 28 de marzo en el Stade de France, la selección de Senegal, que sigue reclamando la victoria, presentó de todos modos el trofeo al público durante un duelo amistoso contra Perú.

Patrice Motsepe anunció además que viajaría a Senegal y Marruecos, sin precisar la fecha, para destacar la importancia de "trabajar juntos para desarrollar el fútbol africano".

Por su parte, la CAF afirmó en un comunicado que estaba "implementando cambios y mejoras en sus estatutos y reglamentos que reforzarán la confianza en los árbitros (africanos), los operadores del VAR y las instancias judiciales".

Estos cambios "garantizarán también que los incidentes ocurridos durante la final (…) no se repitan", promete la organización.

Adaptado de su versión original en francés

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